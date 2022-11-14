https://ria.ru/20221114/pashinyan-1831262838.html

Пашинян обвинил Баку в стрельбе по мирным армянам в Карабахе

Пашинян обвинил Баку в стрельбе по мирным армянам в Карабахе - РИА Новости, 14.11.2022

Пашинян обвинил Баку в стрельбе по мирным армянам в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что он стреляет в армян Карабаха, одновременно называя их своими гражданами. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:59

2022-11-14T08:59

2022-11-14T08:59

в мире

никол пашинян

азербайджан

нагорный карабах

баку

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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что он стреляет в армян Карабаха, одновременно называя их своими гражданами."Aзербайджан называет армян Нагорного Карабаха "нашими гражданами" и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя были убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 года при 54 случаях покушения на убийство. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что "проблема Нагорного Карабаха решена?" - написал Пашинян в своем аккаунте в Twitter.В воскресенье в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев говорилось о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности миротворцев. В частности, по данным ведомства в 15.30 12 ноября с азербайджанского поста был открыт огонь из стрелкового оружия по местному жителю, проводившему земляные работы с использованием сельскохозяйственной техники в районе 1,8 километра восточнее села Храморт. Отмечается, что местный житель получил легкое ранение, с азербайджанской стороной проводится разбирательство. Со своей стороны, в Баку также нередко обвиняют армянских военных в обстрелах азербайджанской территории.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html

https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html

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нагорный карабах

баку

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, азербайджан, нагорный карабах, баку