Пашинян обвинил Баку в стрельбе по мирным армянам в Карабахе
Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в том, что он стреляет в жителей Карабаха
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что он стреляет в армян Карабаха, одновременно называя их своими гражданами.
"Aзербайджан называет армян Нагорного Карабаха "нашими гражданами" и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя были убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 года при 54 случаях покушения на убийство. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что "проблема Нагорного Карабаха решена?" - написал Пашинян в своем аккаунте в Twitter.
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В воскресенье в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев говорилось о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности миротворцев. В частности, по данным ведомства в 15.30 12 ноября с азербайджанского поста был открыт огонь из стрелкового оружия по местному жителю, проводившему земляные работы с использованием сельскохозяйственной техники в районе 1,8 километра восточнее села Храморт. Отмечается, что местный житель получил легкое ранение, с азербайджанской стороной проводится разбирательство. Со своей стороны, в Баку также нередко обвиняют армянских военных в обстрелах азербайджанской территории.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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