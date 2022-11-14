https://ria.ru/20221114/oreyro-1831453147.html
Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу"
Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу" - РИА Новости, 14.11.2022
Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу"
Певица Наталия Орейро сыграет в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:08
2022-11-14T19:08
2022-11-14T19:08
шоубиз
наталия орейро
дед мороз
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великий устюг
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Певица Наталия Орейро сыграет в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая новогодняя история".Презентация ленты состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино.Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, команда проекта уже утверждила несколько актеров. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро. По словам режиссера фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съемки в свой график. Выход картины в прокат ожидается в 2025 году. Бланк отметила, что фильм совместит анимацию и художественную съемку. В качестве декораций используют, в частности, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.В 2021 году певица принесла присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.
https://ria.ru/20220622/oreyro-1797390128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталия орейро, дед мороз, надежда михалкова, великий устюг, россия, буэнос-айрес (город)
Шоубиз, Наталия Орейро, Дед Мороз, Надежда Михалкова, Великий Устюг, Россия, Буэнос-Айрес (город)
Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу"
Певица Наталия Орейро сыграет в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии Горького
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Певица Наталия Орейро сыграет в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая новогодняя история".
"Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских – это праздничное новогоднее кино, и так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом", – сказала Бланк.
Презентация ленты состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино.
Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, команда проекта уже утверждила несколько актеров. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро.
По словам режиссера фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съемки в свой график.
Выход картины в прокат ожидается в 2025 году. Бланк отметила, что фильм совместит анимацию и художественную съемку. В качестве декораций используют, в частности, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.
В 2021 году певица принесла
присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.