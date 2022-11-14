https://ria.ru/20221114/oreyro-1831453147.html

Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу"

Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу" - РИА Новости, 14.11.2022

Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу"

Певица Наталия Орейро сыграет в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:08

2022-11-14T19:08

2022-11-14T19:08

шоубиз

наталия орейро

дед мороз

надежда михалкова

великий устюг

россия

буэнос-айрес (город)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Певица Наталия Орейро сыграет в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая новогодняя история".Презентация ленты состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино.Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, команда проекта уже утверждила несколько актеров. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро. По словам режиссера фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съемки в свой график. Выход картины в прокат ожидается в 2025 году. Бланк отметила, что фильм совместит анимацию и художественную съемку. В качестве декораций используют, в частности, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.В 2021 году певица принесла присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.

https://ria.ru/20220622/oreyro-1797390128.html

великий устюг

россия

буэнос-айрес (город)

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

наталия орейро, дед мороз, надежда михалкова, великий устюг, россия, буэнос-айрес (город)