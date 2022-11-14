https://ria.ru/20221114/obstrel-1831254242.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Иловайск и Торез

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Иловайск и Торез - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Иловайск и Торез

Украинские войска в 4:45 выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Иловайску, шесть ракет было выпущено по городу Торезу, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T06:03

2022-11-14T06:03

2022-11-14T06:03

специальная военная операция на украине

иловайск

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

происшествия

торез

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 4:45 выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Иловайску, шесть ракет было выпущено по городу Торезу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

иловайск

донецкая народная республика

россия

украина

торез

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иловайск, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия, торез