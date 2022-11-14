ЕС попытается установить потолок цен на российскую нефть, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов к попытке установить потолок цен на нефть из России
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Sputnik / Родион Прока
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ЕС готов к попытке установить потолок цен на российскую нефть, однако уровень цены еще не определен, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС "готов" к попытке установить потолок цены", - говорится в сообщении агентства Блумберг, которое взяло интервью у фон дер Ляйен. По ее словам, у ЕС имеется "необходимый набор инструментов" для этого.
Однако она отметила, что уровень цены еще не был определен.
При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.