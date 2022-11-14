https://ria.ru/20221114/naemniki-1831307555.html

В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ

В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022

В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ

Число иностранных наемников на линии боевого соприкосновения в ЛНР растет, среди них представители НАТО, стран бывшего СССР, воевавшие в Сирии боевики, сообщил... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:46

2022-11-14T11:46

2022-11-14T11:46

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число иностранных наемников на линии боевого соприкосновения в ЛНР растет, среди них представители НАТО, стран бывшего СССР, воевавшие в Сирии боевики, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он отметил, что на линию соприкосновения Киев перебрасывает новые силы, в том числе с херсонского направления."Сразу хочу сказать, что у Украины еще сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. То есть здесь не нужно заниматься шапкозакидательством... Мы также отмечаем факт роста иностранных наемников на линии боевого соприкосновения, причем география их довольно-таки обширная", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что в числе наемников - представители стран бывшего Советского Союза, блока НАТО и "солдаты удачи", которые воевали на стороне террористических организаций, в том числе в Сирии."Ситуация на линии соприкосновения довольно-таки серьезная. Противник ежедневно с разных направлений пытается прорвать нашу оборону, но ребята стоят крепко, не отдают ни пяди своей земли. Более того, могу сказать, что ввиду некоторых действий мы даже освобождаем населенные пункты, некоторые территории", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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