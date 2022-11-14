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В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/naemniki-1831307555.html
В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ
В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ
Число иностранных наемников на линии боевого соприкосновения в ЛНР растет, среди них представители НАТО, стран бывшего СССР, воевавшие в Сирии боевики, сообщил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:46
2022-11-14T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
луганск
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число иностранных наемников на линии боевого соприкосновения в ЛНР растет, среди них представители НАТО, стран бывшего СССР, воевавшие в Сирии боевики, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он отметил, что на линию соприкосновения Киев перебрасывает новые силы, в том числе с херсонского направления."Сразу хочу сказать, что у Украины еще сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. То есть здесь не нужно заниматься шапкозакидательством... Мы также отмечаем факт роста иностранных наемников на линии боевого соприкосновения, причем география их довольно-таки обширная", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что в числе наемников - представители стран бывшего Советского Союза, блока НАТО и "солдаты удачи", которые воевали на стороне террористических организаций, в том числе в Сирии."Ситуация на линии соприкосновения довольно-таки серьезная. Противник ежедневно с разных направлений пытается прорвать нашу оборону, но ребята стоят крепко, не отдают ни пяди своей земли. Более того, могу сказать, что ввиду некоторых действий мы даже освобождаем населенные пункты, некоторые территории", - добавил Марочко.
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, луганск, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Луганск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:46 14.11.2022
 
В Луганске заявили о растущем числе наемников на стороне ВСУ

Представитель ЛНР Марочко заявил о росте числа наемников в ВСУ на линии соприкосновения

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число иностранных наемников на линии боевого соприкосновения в ЛНР растет, среди них представители НАТО, стран бывшего СССР, воевавшие в Сирии боевики, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что на линию соприкосновения Киев перебрасывает новые силы, в том числе с херсонского направления.
"Сразу хочу сказать, что у Украины еще сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. То есть здесь не нужно заниматься шапкозакидательством... Мы также отмечаем факт роста иностранных наемников на линии боевого соприкосновения, причем география их довольно-таки обширная", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что в числе наемников - представители стран бывшего Советского Союза, блока НАТО и "солдаты удачи", которые воевали на стороне террористических организаций, в том числе в Сирии.
"Ситуация на линии соприкосновения довольно-таки серьезная. Противник ежедневно с разных направлений пытается прорвать нашу оборону, но ребята стоят крепко, не отдают ни пяди своей земли. Более того, могу сказать, что ввиду некоторых действий мы даже освобождаем населенные пункты, некоторые территории", - добавил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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