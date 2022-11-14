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В России сортируется почти 50 процентов бытового мусора, заявила Абрамченко - РИА Новости, 14.11.2022
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В России сортируется почти 50 процентов бытового мусора, заявила Абрамченко
В России сортируется почти 50 процентов бытового мусора, заявила Абрамченко - РИА Новости, 14.11.2022
В России сортируется почти 50 процентов бытового мусора, заявила Абрамченко
В России сортируется около 50% бытовых отходов, более 11% утилизируется, не попадая на свалки, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, добавив, что... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:06
2022-11-14T16:06
общество
виктория абрамченко
россия
экология
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В России сортируется около 50% бытовых отходов, более 11% утилизируется, не попадая на свалки, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, добавив, что "мусорная" реформа идет опережающими темпами."По итогам первого полугодия 2022 года доля отходов, направленных на сортировку, достигла 49%, а доля отходов, направленных на утилизацию, превысила 11%. Таким образом, благодаря запуску новых мощностей и других мер в реализации реформы обращения с коммунальными отходами мы идем опережающими темпами", - сказала Абрамченко в Совфеде.Она подчеркнула, что правительство "думает шире" и планирует перерабатывать отходы различных отраслей и полноценно перейти на экономику замкнутого цикла.Она напомнила, что в ближайшие два года планируется построить 8 промышленных экотехнопарков во всех федеральных округах страны и вовлекать во вторичный оборот пластик, шины, химические и другие отходы производства и потребления."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20221111/vandaly-1830653004.html
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общество, виктория абрамченко, россия, экология
Общество, Виктория Абрамченко, Россия, Экология
16:06 14.11.2022
 
В России сортируется почти 50 процентов бытового мусора, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: в России сортируется почти 50 процентов бытового мусора

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В России сортируется около 50% бытовых отходов, более 11% утилизируется, не попадая на свалки, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, добавив, что "мусорная" реформа идет опережающими темпами.
"По итогам первого полугодия 2022 года доля отходов, направленных на сортировку, достигла 49%, а доля отходов, направленных на утилизацию, превысила 11%. Таким образом, благодаря запуску новых мощностей и других мер в реализации реформы обращения с коммунальными отходами мы идем опережающими темпами", - сказала Абрамченко в Совфеде.
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Она подчеркнула, что правительство "думает шире" и планирует перерабатывать отходы различных отраслей и полноценно перейти на экономику замкнутого цикла.
Она напомнила, что в ближайшие два года планируется построить 8 промышленных экотехнопарков во всех федеральных округах страны и вовлекать во вторичный оборот пластик, шины, химические и другие отходы производства и потребления.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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ОбществоВиктория АбрамченкоРоссияЭкология
 
 
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