https://ria.ru/20221114/musar-1830759366.html

ЭМБ Биография Наташи Пирц Мусар

ЭМБ Биография Наташи Пирц Мусар - РИА Новости, 14.11.2022

ЭМБ Биография Наташи Пирц Мусар

Словенский политик Наташа Пирц Мусар (Nataša Pirc Musar) родилась 9 мая 1968 года в Любляне (Словения). https://predsednica.bo/zivljenjepis/ РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T00:15

2022-11-14T00:15

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Словенский политик Наташа Пирц Мусар (Nataša Pirc Musar) родилась 9 мая 1968 года в Любляне (Словения). https://predsednica.bo/zivljenjepis/В 1992 году окончила юридический факультет Университета Любляны, в 1997 году сдала экзамен в национальной коллегии адвокатов. В 2015 году получила докторскую степень в области защиты персональных данных на юридическом факультете Венского университета (Австрия).В течение двух семестров училась на факультете журналистики Солфордского университета в Манчестере (Великобритания). Во время учебы проходила профессиональную стажировку на BBC, Granada TV, Sky News, Reuters TV и Border TV. Она также писала газетные статьи и работала на радио.С 1990 по 1996 годы Пирц Мусар работала в качестве журналиста и ведущей новостей на словенском национальном телеканале RTV Slovenija.С 1996 по 2001 годы была ведущей новостей на 24UR – основной информационной программе крупнейшей коммерческой телекомпании Словении Pop TV.В 2001 году получила должность руководителя корпоративных коммуникаций крупнейшей в Словении финансовой корпорации Aktiva Group.В 2003 году Пирц Мусар стала директором Центра обучения и связи Верховного суда Словении. В июле 2004 года Национальная ассамблея избрала ее вторым уполномоченным по вопросам доступа к общественной информации Словении.В конце декабря 2005 года, когда правление уполномоченного по доступу к публичной информации объединилось с инспекцией по защите персональных данных, Наташа Пирц Мусар заняла должность уполномоченного по информации. В мае 2009 года она была переизбрана на второй пятилетний срок.В октябре 2009 года Пирц Мусар стала вице-президентом Объединенного наблюдательного органа Европола (JSB Europol). В марте 2013 года ее назначили президентом JSB Europol.В декабре 2014 года она принесла присягу в качестве адвоката в Словенской коллегии адвокатов. В том же году Пирц Мусар основала собственную юридическую фирму, которой руководит по сей день. Представляла интересы экс-президента США Дональда Трампа Мелании Трамп в Словении, посла Словении в США Станислава Видовича, партии социал-демократов. Наташа Пирц Мусар имеет более чем 15-летний опыт работы экспертом в области защиты персональных данных и доступа к публичной информации. Она участвовала в подготовке законов о защите персональных данных в Черногории, Сербии и Украине, обучала судей и других государственных служащих в Армении, Черногории, Гамбии, Грузии, Косово, Македонии, Сербии и Украине.Она читает лекции по защите персональных данных в Европейском институте государственного управления в Маастрихте (Нидерланды), в университетах Любляны и Марибора (Словения). Является членом исполнительного совета Словенской ассоциации адвокатов.В 2014-2015 годах Наташа Пирц Мусар занимала пост вице-президента, в 2015-2016 годах – пост президента Красного Креста Словении.Пирц Мусар свободно владеет хорватским, сербским и английским языками, знает русский. В июне 2022 года Наташа Пирц Мусар выдвинула свою кандидатуру на участие в выборах президента Словении в качестве независимого кандидата. В ходе предвыборных дебатов Пирц Мусар назвала Россию "агрессором" в связи с проведением специальной военной операции на Украине, , а также "нарушителем международного права" из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые состоялись в конце сентября 2022 года. Вместе с тем она заявила, что вступление Украины в НАТО может означать вступление организации в вооруженный конфликт с Россией, при этом словенские солдаты должны будут отправиться "на поля сражений". 23 октября 2022 года по итогам выборов президента Словении Наташа Пирц Мусар получила около 27% голосов и вышла во второй тур выборов.Наташа Пирц Мусар замужем за бизнесменом Алешем Мусаром. У пары есть сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

словения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, словения, евросоюз, выборы