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Избранный президент Словении пообещала содействовать евроинтеграции Балкан - РИА Новости, 13.11.2022
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Избранный президент Словении пообещала содействовать евроинтеграции Балкан
Избранный президент Словении пообещала содействовать евроинтеграции Балкан - РИА Новости, 13.11.2022
Избранный президент Словении пообещала содействовать евроинтеграции Балкан
Избранный президент Словении - беспартийный политик Наташа Пирц Мусар - пообещала быть лидером всех граждан и защищать их права, а также способствовать... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T23:58
2022-11-13T23:59
в мире
борут пахор
словения
логар (провинция)
косово
евросоюз
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БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Избранный президент Словении - беспартийный политик Наташа Пирц Мусар - пообещала быть лидером всех граждан и защищать их права, а также способствовать вступлению стран Западных Балкан в ЕС.Голосование во втором туре президента Словении проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов.На пост главы государства претендовали бывший руководитель МИД 46-летний Анже Логар и 54-летняя адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 99,99% данных с участков. Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 53,86% голосов, Логар - 46,14% поддержки избирателей. Явка составила 53%. Экс-глава МИД Словении уже признал победу своей конкурентки и поздравил ее с избранием.Она заявила, что желает видеть Словению страной, где пожилые люди обеспечены и окружены вниманием, где молодежь хочет оставаться и жить, а также со здоровой окружающей средой для будущих поколений. Избранный президент Словении также выступила за интеграцию всех стран Западных Балкан в ЕС и выразила готовность обсуждать этот вопрос с президентом самопровозглашенной республики Косово Вьосой Османи.Пирц Мусар поблагодарила своего оппонента Анже Логара и отметила, что месяцы предвыборной конкуренции они "пережили вместе и даже начала его воспринимать, как своего друга".Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок, его полномочия истекают 23 декабря.Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он является верховным главнокомандующим, провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на пять лет.
https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html
https://ria.ru/20221113/sloveniya-1831236487.html
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в мире, борут пахор, словения, логар (провинция), косово, евросоюз
В мире, Борут Пахор, Словения, Логар (провинция), Косово, Евросоюз
23:58 13.11.2022 (обновлено: 23:59 13.11.2022)
 
Избранный президент Словении пообещала содействовать евроинтеграции Балкан

Избранный президент Словении Мусар пообещала способствовать вступлению Балкан в Евросоюз

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГорода мира. Любляна
Города мира. Любляна - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Избранный президент Словении - беспартийный политик Наташа Пирц Мусар - пообещала быть лидером всех граждан и защищать их права, а также способствовать вступлению стран Западных Балкан в ЕС.
Голосование во втором туре президента Словении проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов.
Женщина голосует на избирательном участке во время всеобщих выборов в Любляне, Словения - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 01:46
Процедура выборов президента в Словении
На пост главы государства претендовали бывший руководитель МИД 46-летний Анже Логар и 54-летняя адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.
На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 99,99% данных с участков. Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 53,86% голосов, Логар - 46,14% поддержки избирателей. Явка составила 53%. Экс-глава МИД Словении уже признал победу своей конкурентки и поздравил ее с избранием.
"С гордостью вступлю в президентскую резиденцию с доверием, которые вы мне оказали. Постараюсь стать президентом для всех, быть гарантом основных прав человека, конституционных прав и демократии. Максимально потружусь, чтобы мы все в политике объединились по стратегическим темам, выступаю за качественное общественное здравоохранение, безопасность граждан", - заявила Пирц Мусар на брифинге и уточнила, что речь идет и о социальных трудностях и преступности.
Она заявила, что желает видеть Словению страной, где пожилые люди обеспечены и окружены вниманием, где молодежь хочет оставаться и жить, а также со здоровой окружающей средой для будущих поколений. Избранный президент Словении также выступила за интеграцию всех стран Западных Балкан в ЕС и выразила готовность обсуждать этот вопрос с президентом самопровозглашенной республики Косово Вьосой Османи.
Пирц Мусар поблагодарила своего оппонента Анже Логара и отметила, что месяцы предвыборной конкуренции они "пережили вместе и даже начала его воспринимать, как своего друга".
Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок, его полномочия истекают 23 декабря.
Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он является верховным главнокомандующим, провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на пять лет.
Экс-глава МИД Словении Анже Логар - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 23:06
Экс-глава МИД Словении признал победу Мусар на выборах президента
 
В миреБорут ПахорСловенияЛогар (провинция)КосовоЕвросоюз
 
 
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