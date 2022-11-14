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В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России - РИА Новости, 14.11.2022
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В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России
В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России - РИА Новости, 14.11.2022
В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России
Пользователи Twitter осудили Еврокомиссию за заявление о денежной поддержке Молдавии в связи с кризисом, вызванным отказом от российского газа. РИА Новости, 14.11.2022
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Еврокомиссию за заявление о денежной поддержке Молдавии в связи с кризисом, вызванным отказом от российского газа.ЕК направила 200 миллионов евро в Молдавию для обеспечения энергетической безопасности и 50 миллионов — на поддержку бюджета. Кроме того, европейский орган заявил, что будущее Кишинева связано с Евросоюзом.Однако пользователи негативно оценили заявление Еврокомиссии."Покупаете друзей?" — спросил freegolds."Можно я просто скажу, что кризис был спровоцирован ЕС, отказавшимся покупать российский газ?.. И решившим покупать топливо из США по космическим ценам", — отметил John Steelwell."Деньги творят чудеса", — написал Chris Khoo."Неудивительно, что жители ЕС беднеют с каждым днем. "Лидеры" Евросоюза бросают деньги на ветер как сумасшедшие, и мы, граждане, не видим никаких результатов этих пожертвований", — пожаловался tomaseulogy.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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цены на нефть, молдавия, сша, россия, twitter, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Молдавия, США, Россия, Twitter, Евросоюз, Еврокомиссия
13:15 14.11.2022 (обновлено: 16:11 14.11.2022)
 
В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России

Пользователи Twitter осудили ЕК за обвинение России в энергетическом кризисе в Молдавии

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкЖители Кишинева на митинге перед встречей президента Молдавии Майи Санду и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен
Жители Кишинева на митинге перед встречей президента Молдавии Майи Санду и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Жители Кишинева на митинге перед встречей президента Молдавии Майи Санду и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Еврокомиссию за заявление о денежной поддержке Молдавии в связи с кризисом, вызванным отказом от российского газа.
ЕК направила 200 миллионов евро в Молдавию для обеспечения энергетической безопасности и 50 миллионов — на поддержку бюджета. Кроме того, европейский орган заявил, что будущее Кишинева связано с Евросоюзом.
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Однако пользователи негативно оценили заявление Еврокомиссии.
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"Можно я просто скажу, что кризис был спровоцирован ЕС, отказавшимся покупать российский газ?.. И решившим покупать топливо из США по космическим ценам", — отметил John Steelwell.
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"Деньги творят чудеса", — написал Chris Khoo.
"Неудивительно, что жители ЕС беднеют с каждым днем. "Лидеры" Евросоюза бросают деньги на ветер как сумасшедшие, и мы, граждане, не видим никаких результатов этих пожертвований", — пожаловался tomaseulogy.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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Цены на нефтьМолдавияСШАРоссияTwitterЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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