https://ria.ru/20221114/moldaviya-1831345216.html

В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России

В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России - РИА Новости, 14.11.2022

В Сети набросились на Еврокомиссию после заявления о Молдавии и России

Пользователи Twitter осудили Еврокомиссию за заявление о денежной поддержке Молдавии в связи с кризисом, вызванным отказом от российского газа. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:15

2022-11-14T13:15

2022-11-14T16:11

цены на нефть

молдавия

сша

россия

twitter

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830536505_0:6:2900:1637_1920x0_80_0_0_1540a9597e521294589210ecf142f4e4.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Еврокомиссию за заявление о денежной поддержке Молдавии в связи с кризисом, вызванным отказом от российского газа.ЕК направила 200 миллионов евро в Молдавию для обеспечения энергетической безопасности и 50 миллионов — на поддержку бюджета. Кроме того, европейский орган заявил, что будущее Кишинева связано с Евросоюзом.Однако пользователи негативно оценили заявление Еврокомиссии."Покупаете друзей?" — спросил freegolds."Можно я просто скажу, что кризис был спровоцирован ЕС, отказавшимся покупать российский газ?.. И решившим покупать топливо из США по космическим ценам", — отметил John Steelwell."Деньги творят чудеса", — написал Chris Khoo."Неудивительно, что жители ЕС беднеют с каждым днем. "Лидеры" Евросоюза бросают деньги на ветер как сумасшедшие, и мы, граждане, не видим никаких результатов этих пожертвований", — пожаловался tomaseulogy.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221113/kabmin-1831237837.html

https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831178130.html

https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831167791.html

молдавия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, молдавия, сша, россия, twitter, евросоюз, еврокомиссия