https://ria.ru/20221114/metropoezd-1831420210.html

"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец"

"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец" - РИА Новости, 14.11.2022

"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец"

Компания "МаксимаТелеком" поставила системы видеонаблюдения для подвижного состава и обеспечила Wi-Fi-доступ для пассажиров в новых поездах метро "Балтиец",... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:04

2022-11-14T17:04

2022-11-14T18:21

новости компаний - экономика

санкт-петербург

"максима телеком"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831419136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f87dca5aaa01144b8f93ec1213aa9d09.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком" поставила системы видеонаблюдения для подвижного состава и обеспечила Wi-Fi-доступ для пассажиров в новых поездах метро "Балтиец", которые начали курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает компания."Для безопасности пассажиров в каждом составе "Балтиец" используются 60 цифровых камер видеонаблюдения со сверхширокоугольными объективами, включая встроенные камеры в зеркалах заднего вида для машиниста (видеозеркала). Отдельно реализована интеграция оборудования с системами управления поездом, маршрутного информирования пассажиров и голосовой связи "пассажир-машинист", - отмечается в сообщении.Пассажирам Кировско-Выборгской линии, по которой начал курсировать новый состав производства "Трансмашхолдинга", также открыт доступ к подключению к сети Wi-Fi MT_FREE в вагонах. Работа беспроводной сети "МаксимаТелеком" в метро организована по технологии Track Side Network, которая обеспечивает стабильную радиосвязь вдоль протяженной инфраструктуры рельсового транспорта.Оборудование "МаксимаТелеком" устанавливается в подвижной состав еще на этапе конвейерной сборки. Это обеспечивает интеграцию решений в единый цифровой контур поезда и быструю возможность запуска сервисов в эксплуатацию, пояснили в компании."Участие в проекте по оснащению этих новейших составов цифровыми сервисами очень значимо для развития нашего стратегического сотрудничества с Санкт-Петербургским метрополитеном и "Трансмашхолдингом". Мы рады, что наши цифровые решения вносят вклад в создание передовых российских поездов для метро", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.

https://ria.ru/20220919/avtomatizatsiya-1817882465.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, санкт-петербург, "максима телеком"