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"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец" - РИА Новости, 14.11.2022
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"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец"
"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец" - РИА Новости, 14.11.2022
"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец"
Компания "МаксимаТелеком" поставила системы видеонаблюдения для подвижного состава и обеспечила Wi-Fi-доступ для пассажиров в новых поездах метро "Балтиец",... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:04
2022-11-14T18:21
новости компаний - экономика
санкт-петербург
"максима телеком"
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком" поставила системы видеонаблюдения для подвижного состава и обеспечила Wi-Fi-доступ для пассажиров в новых поездах метро "Балтиец", которые начали курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает компания."Для безопасности пассажиров в каждом составе "Балтиец" используются 60 цифровых камер видеонаблюдения со сверхширокоугольными объективами, включая встроенные камеры в зеркалах заднего вида для машиниста (видеозеркала). Отдельно реализована интеграция оборудования с системами управления поездом, маршрутного информирования пассажиров и голосовой связи "пассажир-машинист", - отмечается в сообщении.Пассажирам Кировско-Выборгской линии, по которой начал курсировать новый состав производства "Трансмашхолдинга", также открыт доступ к подключению к сети Wi-Fi MT_FREE в вагонах. Работа беспроводной сети "МаксимаТелеком" в метро организована по технологии Track Side Network, которая обеспечивает стабильную радиосвязь вдоль протяженной инфраструктуры рельсового транспорта.Оборудование "МаксимаТелеком" устанавливается в подвижной состав еще на этапе конвейерной сборки. Это обеспечивает интеграцию решений в единый цифровой контур поезда и быструю возможность запуска сервисов в эксплуатацию, пояснили в компании."Участие в проекте по оснащению этих новейших составов цифровыми сервисами очень значимо для развития нашего стратегического сотрудничества с Санкт-Петербургским метрополитеном и "Трансмашхолдингом". Мы рады, что наши цифровые решения вносят вклад в создание передовых российских поездов для метро", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.
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новости компаний - экономика, санкт-петербург, "максима телеком"
Новости компаний - Экономика, Санкт-Петербург, "Максима Телеком"
17:04 14.11.2022 (обновлено: 18:21 14.11.2022)
 

"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец"

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт‑Петербурга"МаксимаТелеком" оснастила цифровыми решениями новые метропоезда "Балтиец"
МаксимаТелеком оснастила цифровыми решениями новые метропоезда Балтиец - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт‑Петербурга
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком" поставила системы видеонаблюдения для подвижного состава и обеспечила Wi-Fi-доступ для пассажиров в новых поездах метро "Балтиец", которые начали курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает компания.
"Для безопасности пассажиров в каждом составе "Балтиец" используются 60 цифровых камер видеонаблюдения со сверхширокоугольными объективами, включая встроенные камеры в зеркалах заднего вида для машиниста (видеозеркала). Отдельно реализована интеграция оборудования с системами управления поездом, маршрутного информирования пассажиров и голосовой связи "пассажир-машинист", - отмечается в сообщении.
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Пассажирам Кировско-Выборгской линии, по которой начал курсировать новый состав производства "Трансмашхолдинга", также открыт доступ к подключению к сети Wi-Fi MT_FREE в вагонах. Работа беспроводной сети "МаксимаТелеком" в метро организована по технологии Track Side Network, которая обеспечивает стабильную радиосвязь вдоль протяженной инфраструктуры рельсового транспорта.
Оборудование "МаксимаТелеком" устанавливается в подвижной состав еще на этапе конвейерной сборки. Это обеспечивает интеграцию решений в единый цифровой контур поезда и быструю возможность запуска сервисов в эксплуатацию, пояснили в компании.
"Участие в проекте по оснащению этих новейших составов цифровыми сервисами очень значимо для развития нашего стратегического сотрудничества с Санкт-Петербургским метрополитеном и "Трансмашхолдингом". Мы рады, что наши цифровые решения вносят вклад в создание передовых российских поездов для метро", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.
 
Новости компаний - ЭкономикаСанкт-Петербург"Максима Телеком"
 
 
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