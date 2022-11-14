https://ria.ru/20221114/medvedi-1831382747.html
Спасенных под Новосибирском медвежат отправили на реабилитацию
Спасенных под Новосибирском медвежат отправили на реабилитацию - РИА Новости, 14.11.2022
Спасенных под Новосибирском медвежат отправили на реабилитацию
Спасенных в Болотнинском районе Новосибирской области двух медвежат самолетом отправили на реабилитацию в центр реабилитации диких животных "Велес"... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:11
2022-11-14T15:11
2022-11-14T15:11
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Спасенных в Болотнинском районе Новосибирской области двух медвежат самолетом отправили на реабилитацию в центр реабилитации диких животных "Велес" Ленинградской области, сообщает минприроды сибирского региона."Медвежата Яша и Мишель, спасенные в Болотнинском районе, сегодня самолетом были отправлены в Российский карантинный центр реабилитации дикий животных "Велес" Ленинградской области. Транспортировку животных организовало министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с волонтерами", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в начале сентября в соцсетях местные жители писали о том, что в Болотнинском районе возле дороги часто встречают двух медвежат и прикармливают. В результате специалисты регионального минприроды отловили медвежат и занялись их дальнейшей судьбой."Хочу сказать спасибо волонтерам, которые оказали огромную помощь, а также специалистам ветеринарии, которые провели все необходимые обследования, поставили прививки, и сейчас с медвежатами все хорошо", – прокомментировал и.о. начальника управления по охране животного мира регионального минприроды Владимир Черный.Он добавил, что судьба мамы медвежат неизвестна. В министерстве не исключают, что животных кто-то намеренно высадил возле дороги.Российский карантинный центр реабилитации диких животных "Велес", расположенный в Ленинградской области, будет готовить животных к жизни в дикой природе.
https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html
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Спасенных под Новосибирском медвежат отправили на реабилитацию
Спасенных под Новосибирском медвежат отправили на реабилитацию в Ленинградскую область
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости.
Спасенных в Болотнинском районе Новосибирской области двух медвежат самолетом отправили на реабилитацию в центр реабилитации диких животных "Велес" Ленинградской области, сообщает минприроды
сибирского региона.
"Медвежата Яша и Мишель, спасенные в Болотнинском районе, сегодня самолетом были отправлены в Российский карантинный центр реабилитации дикий животных "Велес" Ленинградской области. Транспортировку животных организовало министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с волонтерами", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в начале сентября в соцсетях местные жители писали о том, что в Болотнинском районе возле дороги часто встречают двух медвежат и прикармливают. В результате специалисты регионального минприроды отловили медвежат и занялись их дальнейшей судьбой.
"Хочу сказать спасибо волонтерам, которые оказали огромную помощь, а также специалистам ветеринарии, которые провели все необходимые обследования, поставили прививки, и сейчас с медвежатами все хорошо", – прокомментировал и.о. начальника управления по охране животного мира регионального минприроды Владимир Черный.
Он добавил, что судьба мамы медвежат неизвестна. В министерстве не исключают, что животных кто-то намеренно высадил возле дороги.
Российский карантинный центр реабилитации диких животных "Велес", расположенный в Ленинградской области, будет готовить животных к жизни в дикой природе.