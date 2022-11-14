https://ria.ru/20221114/mask-1831366712.html

Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter

Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter - РИА Новости, 14.11.2022

Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:15

2022-11-14T14:15

2022-11-14T14:18

в мире

илон маск

параг агравал

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spacex

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter."Starlink (компании) SpaceX купила... рекламный пакет для проверки эффективности рекламы Twitter в Австралии и Испании. Так же в Facebook*, Instagram* и Google", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.Отвечая на сообщения о том, что компания SpaceX якобы купила "большой рекламный пакет у Twitter", Маск сделал акцент на том, что компания купила маленький пакет рекламы.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221114/mask-1831274978.html

https://ria.ru/20221113/twitter-1831163058.html

испания

австралия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, параг агравал, испания, австралия, twitter, spacex, tesla motors, россия