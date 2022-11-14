14:15 14.11.2022 (обновлено: 14:18 14.11.2022)
Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter
Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter в Австралии и Испании
© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter.
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Отвечая на сообщения о том, что компания SpaceX якобы купила "большой рекламный пакет у Twitter", Маск сделал акцент на том, что компания купила маленький пакет рекламы.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
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