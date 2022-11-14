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Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter - РИА Новости, 14.11.2022
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Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter
Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter - РИА Новости, 14.11.2022
Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter
Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:15
2022-11-14T14:18
в мире
илон маск
параг агравал
испания
австралия
twitter
spacex
tesla motors
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter."Starlink (компании) SpaceX купила... рекламный пакет для проверки эффективности рекламы Twitter в Австралии и Испании. Так же в Facebook*, Instagram* и Google", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.Отвечая на сообщения о том, что компания SpaceX якобы купила "большой рекламный пакет у Twitter", Маск сделал акцент на том, что компания купила маленький пакет рекламы.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221114/mask-1831274978.html
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в мире, илон маск, параг агравал, испания, австралия, twitter, spacex, tesla motors, россия
В мире, Илон Маск, Параг Агравал, Испания, Австралия, Twitter, SpaceX, Tesla motors, Россия
14:15 14.11.2022 (обновлено: 14:18 14.11.2022)
 
Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу в Twitter

Маск сообщил, что компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter в Австралии и Испании

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter.
"Starlink (компании) SpaceX купила... рекламный пакет для проверки эффективности рекламы Twitter в Австралии и Испании. Так же в Facebook*, Instagram* и Google", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Илон Маск рассказал о своем видении будущего
Отвечая на сообщения о том, что компания SpaceX якобы купила "большой рекламный пакет у Twitter", Маск сделал акцент на том, что компания купила маленький пакет рекламы.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреИлон МаскПараг АгравалИспанияАвстралияTwitterSpaceXTesla motorsРоссия
 
 
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