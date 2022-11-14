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В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/lep-1831261168.html
В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП
В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП - РИА Новости, 14.11.2022
В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП
Линия электропередачи, питающая насосную станцию, повреждена в Днепропетровской области Украины, без воды осталось 45 тысяч семей, сообщил глава областной... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:39
2022-11-14T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
владимир зеленский
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
харьков
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Линия электропередачи, питающая насосную станцию, повреждена в Днепропетровской области Украины, без воды осталось 45 тысяч семей, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."В Марганце повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. Сорок пять тысяч семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что ЛЭП повреждена в результате ночного удара.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221114/svo-1831246233.html
днепропетровская область
украина
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в мире, валентин резниченко, владимир зеленский, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Харьков
08:39 14.11.2022
 
В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП

В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП, питающая насосную станцию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Линия электропередачи, питающая насосную станцию, повреждена в Днепропетровской области Украины, без воды осталось 45 тысяч семей, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В Марганце повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. Сорок пять тысяч семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ЛЭП повреждена в результате ночного удара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Город Днепр - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 01:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин РезниченкоВладимир ЗеленскийДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФХарьков
 
 
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