https://ria.ru/20221114/lep-1831261168.html

В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП

В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП - РИА Новости, 14.11.2022

В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП

Линия электропередачи, питающая насосную станцию, повреждена в Днепропетровской области Украины, без воды осталось 45 тысяч семей, сообщил глава областной... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:39

2022-11-14T08:39

2022-11-14T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

валентин резниченко

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днепропетровская область

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Линия электропередачи, питающая насосную станцию, повреждена в Днепропетровской области Украины, без воды осталось 45 тысяч семей, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."В Марганце повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. Сорок пять тысяч семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что ЛЭП повреждена в результате ночного удара.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221114/svo-1831246233.html

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Варвара Скокшина

в мире, валентин резниченко, владимир зеленский, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, харьков