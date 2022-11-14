https://ria.ru/20221114/kvota-1831259462.html
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 миллиона тонн
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 миллиона тонн - РИА Новости, 14.11.2022
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 миллиона тонн
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:09
2022-11-14T08:09
2022-11-14T08:09
экономика
виктория абрамченко
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 миллиона тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэка поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна (на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы - ред.) в 2023 году до 25,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале вице-премьера.Абрамченко напомнила, что Россия в этом году уже побила исторический рекорд по сбору зерна, собрав более 150 миллионов тонн. За счет этого, подчеркнула вице-премьер, и полностью обеспечиваются внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельхозкультур, и предоставляются дополнительные возможности для наращивания экспорта."Поэтому крайне важно использовать инструменты таможенно-тарифного регулирования и сокращать барьеры для реализации продукции на внешние рынки. Хотя, безусловно, внутренний продовольственный рынок в приоритете. Соблюдаем баланс - кормим себя, а излишки - продаем", - заметила Абрамченко.Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на их экспорт, которая была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона тонн.В середине октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил о предложении министерства установить размер квоты на экспорт зерна из РФ в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на отдельные культуры и выделить еще 500 тысяч тонн для экспорта из регионов Дальнего Востока. Экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2022 года) оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн; согласно озвученной ранее в ноябре информации, урожай зерна в РФ собран с 95% площади и составляет около 152 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html
https://ria.ru/20221109/kuzbass-1830163620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виктория абрамченко, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 миллиона тонн
Таможенная подкомиссия увеличила квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 миллиона тонн
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 миллиона тонн, сообщила
вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэка поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна (на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы - ред.) в 2023 году до 25,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале вице-премьера.
Абрамченко напомнила, что Россия в этом году уже побила исторический рекорд по сбору зерна, собрав более 150 миллионов тонн. За счет этого, подчеркнула вице-премьер, и полностью обеспечиваются внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельхозкультур, и предоставляются дополнительные возможности для наращивания экспорта.
"Поэтому крайне важно использовать инструменты таможенно-тарифного регулирования и сокращать барьеры для реализации продукции на внешние рынки. Хотя, безусловно, внутренний продовольственный рынок в приоритете. Соблюдаем баланс - кормим себя, а излишки - продаем", - заметила Абрамченко.
Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на их экспорт, которая была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС
пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона тонн.
В середине октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
сообщил о предложении министерства установить размер квоты на экспорт зерна из РФ в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на отдельные культуры и выделить еще 500 тысяч тонн для экспорта из регионов Дальнего Востока
. Экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2022 года) оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн; согласно озвученной ранее в ноябре информации, урожай зерна в РФ собран с 95% площади и составляет около 152 миллионов тонн.