https://ria.ru/20221114/kvn-1831313194.html

Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти

Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти - РИА Новости, 14.11.2022

Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти

Более ста участников со всей России приехали в Ленинградскую область, чтобы поднять настроение публики своим юмором на всероссийской лиги КВН среди инвалидов,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:06

2022-11-14T12:06

2022-11-14T12:06

ленинградская область

россия

квн

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Более ста участников со всей России приехали в Ленинградскую область, чтобы поднять настроение публики своим юмором на всероссийской лиги КВН среди инвалидов, которая прошла при поддержке правительства региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, люди с травмами слуха и зрения, нарушением функций опорно-двигательного аппарата представили миниатюры, сыграли разминку и показали музыкальное домашнее задание. Играя, команды поднимали важные социальные проблемы, представили номера про Гарри Поттера, напомнили сюжет Спящей красавицы и даже показали продолжение фильма "Брат"."Благодарю за искреннюю радость, яркие и легкие шутки. Уверена, и выступая, и готовясь к турниру все участники, как и зрители, сегодня получили огромное удовольствие и заряд бодрости. Но главное — каждый в этом зале почувствовал мужество тех, кто побеждает смехом любые ограничения", - отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.Чемпионом лиги стала команда "Чернозем" из Воронежа, рассказали в пресс-службе, второе место заняла петербургская команда "Перцы", треть место получила команда "Тридевятое царство" из Калининградской области.

https://ria.ru/20221108/byudzhet-1830036665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, квн