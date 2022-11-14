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Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти - РИА Новости, 14.11.2022
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Ленинградская область
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Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти
Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти - РИА Новости, 14.11.2022
Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти
Более ста участников со всей России приехали в Ленинградскую область, чтобы поднять настроение публики своим юмором на всероссийской лиги КВН среди инвалидов,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:06
2022-11-14T12:06
ленинградская область
россия
квн
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Более ста участников со всей России приехали в Ленинградскую область, чтобы поднять настроение публики своим юмором на всероссийской лиги КВН среди инвалидов, которая прошла при поддержке правительства региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, люди с травмами слуха и зрения, нарушением функций опорно-двигательного аппарата представили миниатюры, сыграли разминку и показали музыкальное домашнее задание. Играя, команды поднимали важные социальные проблемы, представили номера про Гарри Поттера, напомнили сюжет Спящей красавицы и даже показали продолжение фильма "Брат"."Благодарю за искреннюю радость, яркие и легкие шутки. Уверена, и выступая, и готовясь к турниру все участники, как и зрители, сегодня получили огромное удовольствие и заряд бодрости. Но главное — каждый в этом зале почувствовал мужество тех, кто побеждает смехом любые ограничения", - отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.Чемпионом лиги стала команда "Чернозем" из Воронежа, рассказали в пресс-службе, второе место заняла петербургская команда "Перцы", треть место получила команда "Тридевятое царство" из Калининградской области.
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россия, квн
Ленинградская область , Россия, КВН
12:06 14.11.2022
 

Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти

© Фото : Правительство Ленинградской областиВсероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти
Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленобласти
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Более ста участников со всей России приехали в Ленинградскую область, чтобы поднять настроение публики своим юмором на всероссийской лиги КВН среди инвалидов, которая прошла при поддержке правительства региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, люди с травмами слуха и зрения, нарушением функций опорно-двигательного аппарата представили миниатюры, сыграли разминку и показали музыкальное домашнее задание. Играя, команды поднимали важные социальные проблемы, представили номера про Гарри Поттера, напомнили сюжет Спящей красавицы и даже показали продолжение фильма "Брат".
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В Ленобласти представлен бюджет на 2023 год
"Благодарю за искреннюю радость, яркие и легкие шутки. Уверена, и выступая, и готовясь к турниру все участники, как и зрители, сегодня получили огромное удовольствие и заряд бодрости. Но главное — каждый в этом зале почувствовал мужество тех, кто побеждает смехом любые ограничения", - отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
Чемпионом лиги стала команда "Чернозем" из Воронежа, рассказали в пресс-службе, второе место заняла петербургская команда "Перцы", треть место получила команда "Тридевятое царство" из Калининградской области.
 
Ленинградская областьРоссияКВН
 
 
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