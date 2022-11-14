21:44 14.11.2022 (обновлено: 22:13 14.11.2022)
Косачев назвал резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожной
Косачев назвал резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине юридически ничтожной
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее", свидетельствуют результаты голосования.
"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными", - сказал политик, отвечая на вопрос агентства.
По мнению Косачева, это не остановит их инициаторов и авторов в главном, ради чего затевалась эта акция – "придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по аресту, изъятию и последующему использованию по собственному произвольному разумению российских активов, когда-то им доверенных в надежде на незыблемость и обязательность того же международного права для всех без исключения и безотносительно к обстоятельствам".
В своем Telegram-канале политик отметил, что "единственное, что хоть как-то обнадёживает" – "на этом голосовании число сателлитов США и их натовских союзников составило менее половины государств-членов ООН, 94 из 193". По его словам, 94 страны-адепта однополярного мира, либо сдавшихся под его напором - это всё равно много. "Но их не большинство. И это важно фиксировать", - указал сенатор.