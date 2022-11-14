https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html

Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов США

Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов США - РИА Новости, 14.11.2022

Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов США

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или вытеснять их, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:56

2022-11-14T16:56

2022-11-14T17:57

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ПЕКИН 14 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или вытеснять их, сообщает китайский МИД."Китай никогда не стремился изменить международный порядок, он не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов США или вытеснять их", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, китайско-американские отношения не должны быть игрой с нулевой суммой, где есть победители и проигравшие."Личные успехи США и Китая должны быть возможностью для другой стороны, а не вызовом", - подчеркнул китайский лидер.Си Цзиньпин также заявил о необходимости "иметь правильное представление о внутренней и внешней политике и о стратегических намерениях друг друга", устанавливать диалог, а не идти на конфронтацию.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершилась на полях саммита G20 в Индонезии. Она продолжалась 3 часа 12 минут и стала первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, тогда Байден был вице-президентом США.

https://ria.ru/20221114/dialog-1831415796.html

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китай

сша

индонезия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, сша, мид кнр, джо байден, индонезия, большая двадцатка