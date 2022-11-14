https://ria.ru/20221114/kitay-1831405400.html

Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем

Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем - РИА Новости, 14.11.2022

Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем

Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся встречи на саммите G20 в Индонезии заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит "энергично... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:22

2022-11-14T16:22

2022-11-14T16:50

в мире

си цзиньпин

сша

китай

джо байден

большая двадцатка

саммит g20

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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся встречи на саммите G20 в Индонезии заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество не должно перерасти в конфликт, заявил в понедельник Белый дом."Президент Байден разъяснил, что США продолжат активно конкурировать с КНР, в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и путем объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру. Он повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и КНР должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытыми линии связи", - говорится в обнародованном по итогам двухсторонней встречи заявлении американской администрации.Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений. "Наша политика единого Китая не изменилась, США выступают против любых односторонних изменений статуса-кво любой из сторон, и мировое сообщество заинтересовано в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", - проинформировали в Белом доме.

https://ria.ru/20221113/ssha-1831149418.html

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, сша, китай, джо байден, большая двадцатка, саммит g20