16:22 14.11.2022 (обновлено: 16:50 14.11.2022)
Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем
Байден призвал не допустить перерастания соперничества США и Китая в конфликт
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся встречи на саммите G20 в Индонезии заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество не должно перерасти в конфликт, заявил в понедельник Белый дом.
"Президент Байден разъяснил, что США продолжат активно конкурировать с КНР, в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и путем объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру. Он повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и КНР должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытыми линии связи", - говорится в обнародованном по итогам двухсторонней встречи заявлении американской администрации.
Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений. "Наша политика единого Китая не изменилась, США выступают против любых односторонних изменений статуса-кво любой из сторон, и мировое сообщество заинтересовано в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", - проинформировали в Белом доме.