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Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем - РИА Новости, 14.11.2022
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Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем
Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем - РИА Новости, 14.11.2022
Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем
Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся встречи на саммите G20 в Индонезии заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит "энергично... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:22
2022-11-14T16:50
в мире
си цзиньпин
сша
китай
джо байден
большая двадцатка
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся встречи на саммите G20 в Индонезии заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество не должно перерасти в конфликт, заявил в понедельник Белый дом."Президент Байден разъяснил, что США продолжат активно конкурировать с КНР, в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и путем объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру. Он повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и КНР должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытыми линии связи", - говорится в обнародованном по итогам двухсторонней встречи заявлении американской администрации.Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений. "Наша политика единого Китая не изменилась, США выступают против любых односторонних изменений статуса-кво любой из сторон, и мировое сообщество заинтересовано в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", - проинформировали в Белом доме.
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в мире, си цзиньпин, сша, китай, джо байден, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, США, Китай, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит G20
16:22 14.11.2022 (обновлено: 16:50 14.11.2022)
 
Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем

Байден призвал не допустить перерастания соперничества США и Китая в конфликт

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся встречи на саммите G20 в Индонезии заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество не должно перерасти в конфликт, заявил в понедельник Белый дом.
"Президент Байден разъяснил, что США продолжат активно конкурировать с КНР, в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и путем объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру. Он повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и КНР должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытыми линии связи", - говорится в обнародованном по итогам двухсторонней встречи заявлении американской администрации.
Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений. "Наша политика единого Китая не изменилась, США выступают против любых односторонних изменений статуса-кво любой из сторон, и мировое сообщество заинтересовано в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", - проинформировали в Белом доме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 11:24
Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации
 
В миреСи ЦзиньпинСШАКитайДжо БайденБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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