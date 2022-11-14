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Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов провести честные переговоры - РИА Новости, 14.11.2022
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Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов провести честные переговоры
Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов провести честные переговоры - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов провести честные переговоры
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что готов провести честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:03
2022-11-14T13:46
в мире
си цзиньпин
джо байден
китай
сша
бали
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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что готов провести честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить региональную и глобальную ситуацию."Сегодня на нашей встрече я готов провести с вами честный и глубокий обмен мнениями по вопросам стратегической важности для китайско-американских отношений, а также по региональным и глобальным вопросам. С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран", - сказал Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с Байденом на острове Бали в Индонезии.Си Цзиньпин также отметил, что "ситуация, которая в настоящее время сложилась в отношениях между США и Китаем, не отвечает коренным интересам двух стран и их народов, не отвечает и ожиданиям международного сообщества".По его словам, политики должны задумываться о направлении развития своего государства, но также и о том, как взаимодействовать с другими странами и миром.Байден и Си Цзиньпин в понедельник проводят переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, это первая очная встреча политиков в качестве глав государств.
https://ria.ru/20221114/tszinpin-1831338309.html
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в мире, си цзиньпин, джо байден, китай, сша, бали, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Джо Байден, Китай, США, Бали, Саммит G20
13:03 14.11.2022 (обновлено: 13:46 14.11.2022)
 
Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов провести честные переговоры

Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов провести честные переговоры по двусторонним вопросам

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что готов провести честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить региональную и глобальную ситуацию.
"Сегодня на нашей встрече я готов провести с вами честный и глубокий обмен мнениями по вопросам стратегической важности для китайско-американских отношений, а также по региональным и глобальным вопросам. С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран", - сказал Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с Байденом на острове Бали в Индонезии.
Предстедатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Си Цзиньпин также отметил, что "ситуация, которая в настоящее время сложилась в отношениях между США и Китаем, не отвечает коренным интересам двух стран и их народов, не отвечает и ожиданиям международного сообщества".
"Мы как лидеры двух больших государств должны сыграть роль рулевых и найти правильное направление для развития двусторонних отношений, способствовать тому, чтобы китайско-американские отношения улучшались", - подчеркнул Си Цзиньпин.
По его словам, политики должны задумываться о направлении развития своего государства, но также и о том, как взаимодействовать с другими странами и миром.
Байден и Си Цзиньпин в понедельник проводят переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, это первая очная встреча политиков в качестве глав государств.
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В миреСи ЦзиньпинДжо БайденКитайСШАБалиСаммит G20
 
 
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