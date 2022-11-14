Рейтинг@Mail.ru
Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах" - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221114/kino-1830732215.html
Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах"
Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах" - РИА Новости, 14.11.2022
Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах"
"Черная весна" — о жизни современных подростков, но в эстетике XIX века. Главные герои сериала нашли старинные пистолеты и решили отстоять честь возлюбленной их РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:00
2022-11-14T08:09
юрий стоянов
леонардо ди каприо
том харди (эдвард харди)
песняры
pink floyd
культура
николай фоменко
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830709352_276:0:2797:1418_1920x0_80_0_0_9f4abd75fd84f9e039f0b5312a24ea0a.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "Черная весна" — о жизни современных подростков, но в эстетике XIX века. Главные герои сериала нашли старинные пистолеты и решили отстоять честь возлюбленной их вожака Мела (Глеб Калюжный). А потом создали дуэльный клуб. В динамичной и яркой истории снялись Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Николай Фоменко, Анатолий Белый, Артем Ткаченко.К премьере проекта Глеб Калюжный рассказал в интервью РИА Новости о том, каково это — играть тинейджеров, о самом авантюрном поступке ради девушки, почему Юрий Стоянов его кумир и как Pink Floyd заимствовали музыку у "Песняров".— Проект необычен по сюжету, динамике и визуально. А вас он чем привлек в первую очередь?— Тем, что он про безответную любовь. Другая причина — образ моего героя-меланхолика. Я тоже был достаточно асоциальным человеком. При этом Мел по характеру все равно лидер. Мне близка история этого парня.— В сериале воспевается эстетика защиты чести в XIX веке. В то время вообще было другое отношение к людям. Вам оно близко?— Мне эта эстетика близка. В последнее время, судя по тому, что происходит в мире, слова, как и обещания, стали обесцениваться. А "Черная весна" — как раз история про честь, напоминание о том, что все решается диалогом.— Вы говорили, что на съемках "Вампиров средней полосы" вас учил Юрий Стоянов. А кто на "Черной весне"?— Многие коллеги. Артем Ткаченко давал классные советы. Мы столько времени вместе провели на съемках!А Юрий Николаевич Стоянов, мне кажется, в чем-то недооцененный артист: он способен на большее, чем комедия. Это актер огромного диапазона.К сожалению, не было возможности полчаса-час с ним просто беседовать, только между работой или дублями получалось.— Человек, который работает с текстом, пишет книги, сценарии, способен повлиять на то, чтобы слово стало более весомым?— Любое творчество — это же особый язык. До зрителя, который смотрит, слушает, читает, доходит эмоция. Вопрос в том — какая? Остается ли она в нем, и может ли он отождествлять себя с персонажем? Для меня важно, чтобы в проекте была мораль, чтобы он не стал посредственным. При этом он может быть легким.— Мел из-за влюбленности в Анжелу теряет голову и готов буквально на все. А вы какой самый авантюрный поступок совершили ради кого-то?— Для меня 2021-й — безумный год съемок, почти без выходных, нон-стоп. Тогда из-за пандемии какие-то проекты сместились или перенеслись. Я был в стадии выгорания или перегорания.Онлайн познакомился с девушкой, которая мне очень понравилась, и это было взаимно. Мы пообещали друг другу, что, обойдя локдауны, обязательно встретимся. Поддерживали связь, переписывались. И вот 13 февраля она прилетает из Лос-Анджелеса в Москву на день рождения к нашему общему другу. А я как раз вернулся со съемок "Черной весны". Мы встретились на праздновании, впервые лично. Химия, магия, влюбленность.На следующий день она уезжала в Карелию, и я спонтанно купил билет туда же. Но перепутал Московский вокзал с Ладожским. Других поездов не было, и в итоге я вызвал такси — прямо до Карелии.Я вообще долго не могу сидеть на месте просто так. Но этот поступок — самый необдуманный для меня: был готов бежать, лететь, потратить сколько угодно денег, чтобы добраться до человека и подарить те эмоции, которые ей необходимы. И она периодически пишет мне, что часто вспоминает этот момент.— А как вы входили в образ Мела?— Референсы для него мне дали Сережа и Люба (режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев. — Прим. ред.), когда сказали: "Глеб, нам кажется, что Мел — это ты, ты справишься с этой ролью". Мне это очень польстило. Краски мы подбирали уже в процессе, а советы давали коллеги по площадке.— Вам часто доставались роли подростков. Как относитесь к такому амплуа?— У меня до сих пор спрашивают паспорт, если покупаю алкоголь. Наверное, все еще принимают за школьника.Я бы хотел выйти из образа романтика-тинейджера или трудного подростка. Не могу сказать, что меня это тяготит, но хочется роста.— Вы не заметили, что сейчас много проектов о прошлом, ремейков?— Сейчас, мне кажется, много молодых режиссеров, которые заимствуют приемы у классиков. Думаю, так они делают комплимент своим кумирам.— К слову, о ретро. Вы сыграли молодого Владимира Мулявина в сериале "За полчаса до весны", про "Песняров".— Я был знаком с их творчеством только косвенно: мои родители, бабушка с дедушкой слушали их песни. Не знал Мулявина как личность, не смотрел интервью. Только после утверждения на роль стал погружаться в эту вселенную. И просто влюбился.Понятно, что "Песняры" вдохновлялись западными коллегами, это показано в начале сериала. Но мне кажется, что и Pink Floyd могли заимствовать одну из моих любимых песен "Песняров". Какие-то ходы или что-то в этом плане — это я уже как музыкант говорю.Обожаю их песни. Не могу отождествлять себя с Мулявиным, я личность далеко не такого масштаба, но их музыкальная магия мне очень близка.— Вы играли реального человека. Каково это было?— Это мы со зрителями увидим на экране. Самый приятный комплимент мне сделали, когда мы снимали одну из финальных сцен в Большом Кремлевском дворце в Минске. Один из "песняров" к нам приезжал. Он расплакался, когда увидел сцену со мной. Говорит: "Как будто Муля с нами".— Как разделяете профессии музыканта и актера?— Не разделяю. Если чего-то хочешь, все будешь делать по максимуму.— По вашему, почему рэп сейчас так популярен ?— Все меняется, все циклично. Я знаю, какой жанр будет популярен дальше. Бум-бэп, это поджанр хип-хопа.— Есть ли у вас кумиры? На кого хотели бы быть похожи в актерском плане?— Мне интересны биографии Леонардо Ди Каприо, Тома Харди, Дэниела Дэй-Льюиса. И Зака Галифианакиса — он вообще гений комедии. Очень интересно смотреть, как играл Чарли Чаплин, потому что он кумир Юрия Стоянова, который мой кумир.Сериал "Черная весна" выйдет на Start 16 ноября.
https://ria.ru/20220920/kurkova-1817886162.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830709352_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_9133f06f78e7c84bfb7cb4ef28c79f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий стоянов, леонардо ди каприо, том харди (эдвард харди), песняры, pink floyd, николай фоменко, кино и сериалы, знаменитости
Юрий Стоянов, Леонардо Ди Каприо, Том Харди (Эдвард Харди), Песняры, Pink Floyd, Культура, Николай Фоменко, Кино и сериалы, Знаменитости
08:00 14.11.2022 (обновлено: 08:09 14.11.2022)
 

Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах"

© онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
© онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "Черная весна" — о жизни современных подростков, но в эстетике XIX века. Главные герои сериала нашли старинные пистолеты и решили отстоять честь возлюбленной их вожака Мела (Глеб Калюжный). А потом создали дуэльный клуб. В динамичной и яркой истории снялись Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Николай Фоменко, Анатолий Белый, Артем Ткаченко.
К премьере проекта Глеб Калюжный рассказал в интервью РИА Новости о том, каково это — играть тинейджеров, о самом авантюрном поступке ради девушки, почему Юрий Стоянов его кумир и как Pink Floyd заимствовали музыку у "Песняров".
— Проект необычен по сюжету, динамике и визуально. А вас он чем привлек в первую очередь?
— Тем, что он про безответную любовь. Другая причина — образ моего героя-меланхолика. Я тоже был достаточно асоциальным человеком. При этом Мел по характеру все равно лидер. Мне близка история этого парня.
© онлайн-кинотеатр START

Кадр из сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
1 из 3

Кадр из сериала "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
© онлайн-кинотеатр START

Сцена из сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
2 из 3

Сцена из сериала "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
© онлайн-кинотеатр START

Фрагмент из сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
3 из 3

Фрагмент из сериала "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
1 из 3

Кадр из сериала "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
2 из 3

Сцена из сериала "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
3 из 3

Фрагмент из сериала "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
— В сериале воспевается эстетика защиты чести в XIX веке. В то время вообще было другое отношение к людям. Вам оно близко?
— Мне эта эстетика близка. В последнее время, судя по тому, что происходит в мире, слова, как и обещания, стали обесцениваться. А "Черная весна" — как раз история про честь, напоминание о том, что все решается диалогом.
— Вы говорили, что на съемках "Вампиров средней полосы" вас учил Юрий Стоянов. А кто на "Черной весне"?
— Многие коллеги. Артем Ткаченко давал классные советы. Мы столько времени вместе провели на съемках!
А Юрий Николаевич Стоянов, мне кажется, в чем-то недооцененный артист: он способен на большее, чем комедия. Это актер огромного диапазона.
К сожалению, не было возможности полчаса-час с ним просто беседовать, только между работой или дублями получалось.
© онлайн-кинотеатр START

Артем Ткаченко в сериале "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
1 из 2

Артем Ткаченко в сериале "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
© Видеосервис START

Сцена из сериала "Вампиры средней полосы"

Кадр из сериала Вампиры средней полосы
2 из 2

Сцена из сериала "Вампиры средней полосы"

© Видеосервис START
1 из 2

Артем Ткаченко в сериале "Черная весна"

© онлайн-кинотеатр START
2 из 2

Сцена из сериала "Вампиры средней полосы"

© Видеосервис START
— Человек, который работает с текстом, пишет книги, сценарии, способен повлиять на то, чтобы слово стало более весомым?
— Любое творчество — это же особый язык. До зрителя, который смотрит, слушает, читает, доходит эмоция. Вопрос в том — какая? Остается ли она в нем, и может ли он отождествлять себя с персонажем? Для меня важно, чтобы в проекте была мораль, чтобы он не стал посредственным. При этом он может быть легким.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Артем Кошман (в центре) и актер Глеб Калюжный
Актер Артем Кошман (в центре) и актер Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артем Кошман (в центре) и актер Глеб Калюжный
— Мел из-за влюбленности в Анжелу теряет голову и готов буквально на все. А вы какой самый авантюрный поступок совершили ради кого-то?
— Для меня 2021-й — безумный год съемок, почти без выходных, нон-стоп. Тогда из-за пандемии какие-то проекты сместились или перенеслись. Я был в стадии выгорания или перегорания.
Онлайн познакомился с девушкой, которая мне очень понравилась, и это было взаимно. Мы пообещали друг другу, что, обойдя локдауны, обязательно встретимся. Поддерживали связь, переписывались.
© онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
© онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Черная весна"
И вот 13 февраля она прилетает из Лос-Анджелеса в Москву на день рождения к нашему общему другу. А я как раз вернулся со съемок "Черной весны". Мы встретились на праздновании, впервые лично. Химия, магия, влюбленность.
На следующий день она уезжала в Карелию, и я спонтанно купил билет туда же. Но перепутал Московский вокзал с Ладожским. Других поездов не было, и в итоге я вызвал такси — прямо до Карелии.
Я вообще долго не могу сидеть на месте просто так. Но этот поступок — самый необдуманный для меня: был готов бежать, лететь, потратить сколько угодно денег, чтобы добраться до человека и подарить те эмоции, которые ей необходимы. И она периодически пишет мне, что часто вспоминает этот момент.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Глеб Калюжный перед началом показа сериала "Черная весна"
Актер Глеб Калюжный перед началом показа сериала Черная весна - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Глеб Калюжный перед началом показа сериала "Черная весна"
— А как вы входили в образ Мела?
— Референсы для него мне дали Сережа и Люба (режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев. — Прим. ред.), когда сказали: "Глеб, нам кажется, что Мел — это ты, ты справишься с этой ролью". Мне это очень польстило. Краски мы подбирали уже в процессе, а советы давали коллеги по площадке.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Съемки сериала "Черная весна"
Съемки сериала Черная весна
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Съемки сериала "Черная весна"
— Вам часто доставались роли подростков. Как относитесь к такому амплуа?
— У меня до сих пор спрашивают паспорт, если покупаю алкоголь. Наверное, все еще принимают за школьника.
Я бы хотел выйти из образа романтика-тинейджера или трудного подростка. Не могу сказать, что меня это тяготит, но хочется роста.
© онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
© онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Черная весна"
— Вы не заметили, что сейчас много проектов о прошлом, ремейков?
— Сейчас, мне кажется, много молодых режиссеров, которые заимствуют приемы у классиков. Думаю, так они делают комплимент своим кумирам.
— К слову, о ретро. Вы сыграли молодого Владимира Мулявина в сериале "За полчаса до весны", про "Песняров".
— Я был знаком с их творчеством только косвенно: мои родители, бабушка с дедушкой слушали их песни.
Не знал Мулявина как личность, не смотрел интервью. Только после утверждения на роль стал погружаться в эту вселенную. И просто влюбился.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "За полчаса до весны"
Кадр из сериала За полчаса до весны
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из сериала "За полчаса до весны"
Понятно, что "Песняры" вдохновлялись западными коллегами, это показано в начале сериала. Но мне кажется, что и Pink Floyd могли заимствовать одну из моих любимых песен "Песняров". Какие-то ходы или что-то в этом плане — это я уже как музыкант говорю.
Обожаю их песни. Не могу отождествлять себя с Мулявиным, я личность далеко не такого масштаба, но их музыкальная магия мне очень близка.
© РИА Новости / Л. Носов / Перейти в медиабанк

Музыкант, основатель и художественный руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин

Художественный руководитель ансамбля Песняры Владимир Мулявин
1 из 3

Музыкант, основатель и художественный руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин

© РИА Новости / Л. Носов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в медиабанк

Художественный руководитель ансамбля "Песняры", композитор, гитарист и вокалист Владимир Мулявин (слева)

Художественный руководитель ансамбля Песняры, композитор, гитарист и вокалист Владимир Мулявин (слева)
2 из 3

Художественный руководитель ансамбля "Песняры", композитор, гитарист и вокалист Владимир Мулявин (слева)

© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Гастроли британской рок-группы Pink Floyd ("Пинк Флойд") в СССР. Концерт в спортивном комплексе "Олимпийский"

Гастроли британской рок-группы Pink Floyd
3 из 3

Гастроли британской рок-группы Pink Floyd ("Пинк Флойд") в СССР. Концерт в спортивном комплексе "Олимпийский"

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Музыкант, основатель и художественный руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин

© РИА Новости / Л. Носов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Художественный руководитель ансамбля "Песняры", композитор, гитарист и вокалист Владимир Мулявин (слева)

© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Гастроли британской рок-группы Pink Floyd ("Пинк Флойд") в СССР. Концерт в спортивном комплексе "Олимпийский"

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
— Вы играли реального человека. Каково это было?
— Это мы со зрителями увидим на экране. Самый приятный комплимент мне сделали, когда мы снимали одну из финальных сцен в Большом Кремлевском дворце в Минске. Один из "песняров" к нам приезжал. Он расплакался, когда увидел сцену со мной. Говорит: "Как будто Муля с нами".
— Как разделяете профессии музыканта и актера?
— Не разделяю. Если чего-то хочешь, все будешь делать по максимуму.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАктер и певец Глеб Калюжный во время съемок онлайн-концерта "Последний звонок — 2020. Онлайн" в Москве
Актер и певец Глеб Калюжный во время съемок онлайн-концерта Последний звонок-2020. Онлайн в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Актер и певец Глеб Калюжный во время съемок онлайн-концерта "Последний звонок — 2020. Онлайн" в Москве
— По вашему, почему рэп сейчас так популярен ?
— Все меняется, все циклично. Я знаю, какой жанр будет популярен дальше. Бум-бэп, это поджанр хип-хопа.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
1 из 3
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сцена из сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
2 из 3

Сцена из сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Фрагмент из сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
3 из 3

Фрагмент из сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3

Сцена из сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3

Фрагмент из сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
— Есть ли у вас кумиры? На кого хотели бы быть похожи в актерском плане?
— Мне интересны биографии Леонардо Ди Каприо, Тома Харди, Дэниела Дэй-Льюиса. И Зака Галифианакиса — он вообще гений комедии. Очень интересно смотреть, как играл Чарли Чаплин, потому что он кумир Юрия Стоянова, который мой кумир.
Сериал "Черная весна" выйдет на Start 16 ноября.
Актриса Равшана Куркова - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 08:00Культура
Равшана Куркова: раньше женский персонаж у нас "обслуживал" главного героя
 
КультураЮрий СтояновЛеонардо Ди КаприоТом Харди (Эдвард Харди)ПеснярыPink FloydНиколай ФоменкоКино и сериалыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала