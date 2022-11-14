https://ria.ru/20221114/kino-1830732215.html

Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах"

Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах" - РИА Новости, 14.11.2022

Глеб Калюжный — о премьере сериала "Черная весна", Стоянове и "Песнярах"

"Черная весна" — о жизни современных подростков, но в эстетике XIX века. Главные герои сериала нашли старинные пистолеты и решили отстоять честь возлюбленной их РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:09

юрий стоянов

леонардо ди каприо

том харди (эдвард харди)

песняры

pink floyd

культура

николай фоменко

кино и сериалы

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "Черная весна" — о жизни современных подростков, но в эстетике XIX века. Главные герои сериала нашли старинные пистолеты и решили отстоять честь возлюбленной их вожака Мела (Глеб Калюжный). А потом создали дуэльный клуб. В динамичной и яркой истории снялись Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Николай Фоменко, Анатолий Белый, Артем Ткаченко.К премьере проекта Глеб Калюжный рассказал в интервью РИА Новости о том, каково это — играть тинейджеров, о самом авантюрном поступке ради девушки, почему Юрий Стоянов его кумир и как Pink Floyd заимствовали музыку у "Песняров".— Проект необычен по сюжету, динамике и визуально. А вас он чем привлек в первую очередь?— Тем, что он про безответную любовь. Другая причина — образ моего героя-меланхолика. Я тоже был достаточно асоциальным человеком. При этом Мел по характеру все равно лидер. Мне близка история этого парня.— В сериале воспевается эстетика защиты чести в XIX веке. В то время вообще было другое отношение к людям. Вам оно близко?— Мне эта эстетика близка. В последнее время, судя по тому, что происходит в мире, слова, как и обещания, стали обесцениваться. А "Черная весна" — как раз история про честь, напоминание о том, что все решается диалогом.— Вы говорили, что на съемках "Вампиров средней полосы" вас учил Юрий Стоянов. А кто на "Черной весне"?— Многие коллеги. Артем Ткаченко давал классные советы. Мы столько времени вместе провели на съемках!А Юрий Николаевич Стоянов, мне кажется, в чем-то недооцененный артист: он способен на большее, чем комедия. Это актер огромного диапазона.К сожалению, не было возможности полчаса-час с ним просто беседовать, только между работой или дублями получалось.— Человек, который работает с текстом, пишет книги, сценарии, способен повлиять на то, чтобы слово стало более весомым?— Любое творчество — это же особый язык. До зрителя, который смотрит, слушает, читает, доходит эмоция. Вопрос в том — какая? Остается ли она в нем, и может ли он отождествлять себя с персонажем? Для меня важно, чтобы в проекте была мораль, чтобы он не стал посредственным. При этом он может быть легким.— Мел из-за влюбленности в Анжелу теряет голову и готов буквально на все. А вы какой самый авантюрный поступок совершили ради кого-то?— Для меня 2021-й — безумный год съемок, почти без выходных, нон-стоп. Тогда из-за пандемии какие-то проекты сместились или перенеслись. Я был в стадии выгорания или перегорания.Онлайн познакомился с девушкой, которая мне очень понравилась, и это было взаимно. Мы пообещали друг другу, что, обойдя локдауны, обязательно встретимся. Поддерживали связь, переписывались. И вот 13 февраля она прилетает из Лос-Анджелеса в Москву на день рождения к нашему общему другу. А я как раз вернулся со съемок "Черной весны". Мы встретились на праздновании, впервые лично. Химия, магия, влюбленность.На следующий день она уезжала в Карелию, и я спонтанно купил билет туда же. Но перепутал Московский вокзал с Ладожским. Других поездов не было, и в итоге я вызвал такси — прямо до Карелии.Я вообще долго не могу сидеть на месте просто так. Но этот поступок — самый необдуманный для меня: был готов бежать, лететь, потратить сколько угодно денег, чтобы добраться до человека и подарить те эмоции, которые ей необходимы. И она периодически пишет мне, что часто вспоминает этот момент.— А как вы входили в образ Мела?— Референсы для него мне дали Сережа и Люба (режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев. — Прим. ред.), когда сказали: "Глеб, нам кажется, что Мел — это ты, ты справишься с этой ролью". Мне это очень польстило. Краски мы подбирали уже в процессе, а советы давали коллеги по площадке.— Вам часто доставались роли подростков. Как относитесь к такому амплуа?— У меня до сих пор спрашивают паспорт, если покупаю алкоголь. Наверное, все еще принимают за школьника.Я бы хотел выйти из образа романтика-тинейджера или трудного подростка. Не могу сказать, что меня это тяготит, но хочется роста.— Вы не заметили, что сейчас много проектов о прошлом, ремейков?— Сейчас, мне кажется, много молодых режиссеров, которые заимствуют приемы у классиков. Думаю, так они делают комплимент своим кумирам.— К слову, о ретро. Вы сыграли молодого Владимира Мулявина в сериале "За полчаса до весны", про "Песняров".— Я был знаком с их творчеством только косвенно: мои родители, бабушка с дедушкой слушали их песни. Не знал Мулявина как личность, не смотрел интервью. Только после утверждения на роль стал погружаться в эту вселенную. И просто влюбился.Понятно, что "Песняры" вдохновлялись западными коллегами, это показано в начале сериала. Но мне кажется, что и Pink Floyd могли заимствовать одну из моих любимых песен "Песняров". Какие-то ходы или что-то в этом плане — это я уже как музыкант говорю.Обожаю их песни. Не могу отождествлять себя с Мулявиным, я личность далеко не такого масштаба, но их музыкальная магия мне очень близка.— Вы играли реального человека. Каково это было?— Это мы со зрителями увидим на экране. Самый приятный комплимент мне сделали, когда мы снимали одну из финальных сцен в Большом Кремлевском дворце в Минске. Один из "песняров" к нам приезжал. Он расплакался, когда увидел сцену со мной. Говорит: "Как будто Муля с нами".— Как разделяете профессии музыканта и актера?— Не разделяю. Если чего-то хочешь, все будешь делать по максимуму.— По вашему, почему рэп сейчас так популярен ?— Все меняется, все циклично. Я знаю, какой жанр будет популярен дальше. Бум-бэп, это поджанр хип-хопа.— Есть ли у вас кумиры? На кого хотели бы быть похожи в актерском плане?— Мне интересны биографии Леонардо Ди Каприо, Тома Харди, Дэниела Дэй-Льюиса. И Зака Галифианакиса — он вообще гений комедии. Очень интересно смотреть, как играл Чарли Чаплин, потому что он кумир Юрия Стоянова, который мой кумир.Сериал "Черная весна" выйдет на Start 16 ноября.

https://ria.ru/20220920/kurkova-1817886162.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

юрий стоянов, леонардо ди каприо, том харди (эдвард харди), песняры, pink floyd, николай фоменко, кино и сериалы, знаменитости