https://ria.ru/20221114/kherson-1831485607.html

Слуцкий прокомментировал фотографии с двумя привязанными людьми в Херсоне

Слуцкий прокомментировал фотографии с двумя привязанными людьми в Херсоне - РИА Новости, 14.11.2022

Слуцкий прокомментировал фотографии с двумя привязанными людьми в Херсоне

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фотографии из Херсона с двумя привязанными людьми показали, какой "мир"... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T22:59

2022-11-14T22:59

2022-11-14T23:00

владимир сальдо

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фотографии из Херсона с двумя привязанными людьми показали, какой "мир" ждет тех, для кого Россия не пустое слово.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона."Какой "мир" может ждать всех тех, для кого Россия остается не просто словом, что называется, показано наглядно", - отметил он.Слуцкий заявил, что не российская сторона "закрыла дверь в переговорный процесс", но реальных шагов со стороны Киева пока нет. "Все цели специальной военной операции в силе. Тот мир, где издеваются над русскими и хотят уничтожить Россию, для нас невозможен", - добавил политик.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки российских войск на правом берегу. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

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владимир сальдо, херсон, владимир зеленский, украина, в мире, россия, леонид слуцкий (политик)