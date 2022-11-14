22:59 14.11.2022 (обновлено: 23:00 14.11.2022)
Слуцкий прокомментировал фотографии с двумя привязанными людьми в Херсоне
Слуцкий: фото из Херсона показали, какой "мир" ждет тех, для кого Россия не пустое слово
© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фотографии из Херсона с двумя привязанными людьми показали, какой "мир" ждет тех, для кого Россия не пустое слово.
В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.
"Зеленский приехал в Херсон ради своего очередного шоу, а перед этим западные СМИ (корреспондента Ассошиэйтед Пресс не успели, по-видимому, лишить аккредитации) опубликовали кадры зачисток, где глумятся над привязанными к столбам мирными жителями за "коллаборационизм" с Россией", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Какой "мир" может ждать всех тех, для кого Россия остается не просто словом, что называется, показано наглядно", - отметил он.
Слуцкий заявил, что не российская сторона "закрыла дверь в переговорный процесс", но реальных шагов со стороны Киева пока нет. "Все цели специальной военной операции в силе. Тот мир, где издеваются над русскими и хотят уничтожить Россию, для нас невозможен", - добавил политик.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки российских войск на правом берегу. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.