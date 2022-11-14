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В США отреагировали на фото с привязанными к столбам жителями Херсона - РИА Новости, 14.11.2022
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В США отреагировали на фото с привязанными к столбам жителями Херсона
В США отреагировали на фото с привязанными к столбам жителями Херсона - РИА Новости, 14.11.2022
В США отреагировали на фото с привязанными к столбам жителями Херсона
Украина запретила западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:07
2022-11-14T19:24
политика
вооруженные силы украины
херсон
россия
украина
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина запретила западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.Киевский режим аннулировал аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и Sky News, за то, что те посетили город и работали без согласования с военными. Однако фотографу американского агентства Ассошиэйтед Пресс удалось сделать снимок двух жителей Херсона, которых привязали к столбам "в наказание за сотрудничество с российскими властями".Как отметил вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев, украинские власти лишили аккредитации иностранные СМИ из-за опасений, что на Западе увидят зверства киевских силовиков.В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831378988.html
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политика, вооруженные силы украины, херсон, россия, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, Херсон, Россия, Украина
19:07 14.11.2022 (обновлено: 19:24 14.11.2022)
 
В США отреагировали на фото с привязанными к столбам жителями Херсона

Правозащитник из США Барака: Киев боится, что Запад узнает о его преступлениях в Херсоне

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина запретила западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
"Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями", — написал он в Twitter.
Киевский режим аннулировал аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и Sky News, за то, что те посетили город и работали без согласования с военными. Однако фотографу американского агентства Ассошиэйтед Пресс удалось сделать снимок двух жителей Херсона, которых привязали к столбам "в наказание за сотрудничество с российскими властями".
Как отметил вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев, украинские власти лишили аккредитации иностранные СМИ из-за опасений, что на Западе увидят зверства киевских силовиков.
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 15:02
Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Вид на Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:49Специальная военная операция на Украине
Украинские военные не выпускают жителей Херсона из города
 
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