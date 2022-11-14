19:07 14.11.2022 (обновлено: 19:24 14.11.2022)
В США отреагировали на фото с привязанными к столбам жителями Херсона
Правозащитник из США Барака: Киев боится, что Запад узнает о его преступлениях в Херсоне
© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
© AP Photo / Libkos
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина запретила западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
"Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями", — написал он в Twitter.
Киевский режим аннулировал аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и Sky News, за то, что те посетили город и работали без согласования с военными. Однако фотографу американского агентства Ассошиэйтед Пресс удалось сделать снимок двух жителей Херсона, которых привязали к столбам "в наказание за сотрудничество с российскими властями".
Как отметил вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев, украинские власти лишили аккредитации иностранные СМИ из-за опасений, что на Западе увидят зверства киевских силовиков.
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.