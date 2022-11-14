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Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
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Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона
Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии заявил, что вывод российских войск из Херсона стал "значительной победой" Украины. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-14T19:02
2022-11-15T00:18
джо байден
украина
нато
владимир зеленский
херсон
вооруженные силы рф
в мире
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии заявил, что вывод российских войск из Херсона стал "значительной победой" Украины.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 8.00 и планах ограничить въезд и выезд из города."Прежде всего это существенная победа Украины", — ответил Байден на просьбу журналистов оценить ситуацию с Херсоном.Байден добавил, что США продолжат предоставлять Украине военную помощь. "Мы не будем участвовать ни в каких переговорах, поскольку ничего про Украину без Украины", — добавил он. Глава Белого дома отметил, что ожидает "замедления" военного конфликта в связи с предстоящей зимой.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по рубежу Днепра.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831414833.html
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джо байден, украина, нато, владимир зеленский, херсон, вооруженные силы рф, в мире, саммит g20, сша
Джо Байден, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Херсон, Вооруженные силы РФ, В мире, Саммит G20, США
19:02 14.11.2022 (обновлено: 00:18 15.11.2022)
 
Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона

Джо Байден назвал вывод российских войск из Херсона "значительной победой" Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии заявил, что вывод российских войск из Херсона стал "значительной победой" Украины.
В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 8.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.
Вид на Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:49Специальная военная операция на Украине
Украинские военные не выпускают жителей Херсона из города
"Прежде всего это существенная победа Украины", — ответил Байден на просьбу журналистов оценить ситуацию с Херсоном.
Байден добавил, что США продолжат предоставлять Украине военную помощь. "Мы не будем участвовать ни в каких переговорах, поскольку ничего про Украину без Украины", — добавил он. Глава Белого дома отметил, что ожидает "замедления" военного конфликта в связи с предстоящей зимой.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по рубежу Днепра.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 15:02
Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
 
Джо БайденУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийХерсонВооруженные силы РФВ миреСаммит G20США
 
 
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