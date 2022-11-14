https://ria.ru/20221114/kherson-1831414833.html

Украинские военные не выпускают жителей Херсона из города

Украинские военные не выпускают жителей Херсона из города - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские военные не выпускают жителей Херсона из города

Украинские солдаты не позволяют покинуть Херсон людям, опасающимся преследования со стороны Киева, рассказала корреспонденту РИА Новости жительница города... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:49

2022-11-14T16:49

2022-11-14T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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вооруженные силы украины

сергей суровикин

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АЛЁШКИ (Херсонская область), 14 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты не позволяют покинуть Херсон людям, опасающимся преследования со стороны Киева, рассказала корреспонденту РИА Новости жительница города Алёшки.Уточняется, что женщина пришла на пристань, чтобы встретить родственников с противоположного берега Днепра.Город Алёшки находится на левом берегу Днепра. В этот населенный пункт на судах речфлота вывозили людей, пожелавших покинуть Херсон.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831378988.html

https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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