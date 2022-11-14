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Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне - РИА Новости, 14.11.2022
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Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне
Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне
Украинские операторы сотовой связи восстанавливают покрытие в Херсоне благодаря генераторам и терминалам спутниковой связи Starlink американской компании Space... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:37
2022-11-14T16:37
в мире
михаил федоров
сергей суровикин
сергей шойгу
херсон
украина
vodafone
киевстар
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские операторы сотовой связи восстанавливают покрытие в Херсоне благодаря генераторам и терминалам спутниковой связи Starlink американской компании Space X, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города."Сейчас в … Херсоне нет света, однако мобильным операторам "Киевстар" и Vodafone удалось развернуть первые базовые станции. В большинстве своем они работают на генераторах и терминалах Starlink от минцифры", - написал Федоров в своем Telegram-канале.Он отметил, что терминалы Starlink помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель. По его словам, сотовый оператор Vodafone уже смог наладить связь, работает на оптическом кабеле.Ранее в минцифры сообщали, что, начиная с 24 февраля, Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html
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в мире, михаил федоров, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, украина, vodafone , киевстар, вооруженные силы рф
В мире, Михаил Федоров, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсон, Украина, Vodafone , Киевстар, Вооруженные силы РФ
16:37 14.11.2022
 
Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне

Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне за счет терминалов Starlink

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские операторы сотовой связи восстанавливают покрытие в Херсоне благодаря генераторам и терминалам спутниковой связи Starlink американской компании Space X, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.
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"Сейчас в … Херсоне нет света, однако мобильным операторам "Киевстар" и Vodafone удалось развернуть первые базовые станции. В большинстве своем они работают на генераторах и терминалах Starlink от минцифры", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что терминалы Starlink помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель. По его словам, сотовый оператор Vodafone уже смог наладить связь, работает на оптическом кабеле.
Ранее в минцифры сообщали, что, начиная с 24 февраля, Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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В миреМихаил ФедоровСергей СуровикинСергей ШойгуХерсонУкраинаVodafoneКиевстарВооруженные силы РФ
 
 
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