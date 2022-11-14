https://ria.ru/20221114/kherson-1831410582.html

Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне

Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне

Украинские операторы сотовой связи восстанавливают покрытие в Херсоне благодаря генераторам и терминалам спутниковой связи Starlink американской компании Space... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:37

2022-11-14T16:37

2022-11-14T16:37

в мире

михаил федоров

сергей суровикин

сергей шойгу

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украина

vodafone

киевстар

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские операторы сотовой связи восстанавливают покрытие в Херсоне благодаря генераторам и терминалам спутниковой связи Starlink американской компании Space X, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города."Сейчас в … Херсоне нет света, однако мобильным операторам "Киевстар" и Vodafone удалось развернуть первые базовые станции. В большинстве своем они работают на генераторах и терминалах Starlink от минцифры", - написал Федоров в своем Telegram-канале.Он отметил, что терминалы Starlink помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель. По его словам, сотовый оператор Vodafone уже смог наладить связь, работает на оптическом кабеле.Ранее в минцифры сообщали, что, начиная с 24 февраля, Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил федоров, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, украина, vodafone , киевстар, вооруженные силы рф