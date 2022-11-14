Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне
Украинские мобильные операторы восстановят связь в Херсоне за счет терминалов Starlink
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские операторы сотовой связи восстанавливают покрытие в Херсоне благодаря генераторам и терминалам спутниковой связи Starlink американской компании Space X, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.
Он отметил, что терминалы Starlink помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель. По его словам, сотовый оператор Vodafone уже смог наладить связь, работает на оптическом кабеле.
Ранее в минцифры сообщали, что, начиная с 24 февраля, Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.