https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html
Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву
Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву - РИА Новости, 14.11.2022
Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву
Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что город дорого обошелся Киеву, сообщает газета Washington Post. Ранее западные и украинские издания... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:48
2022-11-14T15:48
2022-11-14T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что город дорого обошелся Киеву, сообщает газета Washington Post. Ранее западные и украинские издания сообщили, что Зеленский приехал в Херсон."Цена этой победы считается очень высокой", - приводит издание слова Зеленского, который добавил, что за установление контроля над городом Киев заплатил "большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых".В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву
Washington Post: Зеленский назвал цену за Херсон очень высокой для Киева