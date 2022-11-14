https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html

Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву

Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву - РИА Новости, 14.11.2022

Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву

Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что город дорого обошелся Киеву, сообщает газета Washington Post. Ранее западные и украинские издания... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:48

2022-11-14T15:48

2022-11-14T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что город дорого обошелся Киеву, сообщает газета Washington Post. Ранее западные и украинские издания сообщили, что Зеленский приехал в Херсон."Цена этой победы считается очень высокой", - приводит издание слова Зеленского, который добавил, что за установление контроля над городом Киев заплатил "большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых".В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр