https://ria.ru/20221114/kherson-1831342285.html

В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон

В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон - РИА Новости, 14.11.2022

В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения западных и украинских СМИ о том, что Владимир Зеленский прибыл в Херсон, но... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:07

2022-11-14T13:07

2022-11-14T13:49

специальная военная операция на украине

херсон

россия

безопасность

владимир зеленский

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения западных и украинских СМИ о том, что Владимир Зеленский прибыл в Херсон, но напомнил, что это территория Российской Федерации.Ранее в понедельник западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон."Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сообщения о прибытии в Херсон Владимира Зеленского и не рассматривают ли это, как провокацию со стороны Киева.В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, россия, безопасность, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр