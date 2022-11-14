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В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/kherson-1831342285.html
В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон
В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения западных и украинских СМИ о том, что Владимир Зеленский прибыл в Херсон, но... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:07
2022-11-14T13:49
специальная военная операция на украине
херсон
россия
безопасность
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения западных и украинских СМИ о том, что Владимир Зеленский прибыл в Херсон, но напомнил, что это территория Российской Федерации.Ранее в понедельник западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон."Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сообщения о прибытии в Херсон Владимира Зеленского и не рассматривают ли это, как провокацию со стороны Киева.В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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херсон, россия, безопасность, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Безопасность, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:07 14.11.2022 (обновлено: 13:49 14.11.2022)
 
В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон

Песков после сообщений о поездке Зеленского в Херсон назвал город территорией России

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения западных и украинских СМИ о том, что Владимир Зеленский прибыл в Херсон, но напомнил, что это территория Российской Федерации.
Ранее в понедельник западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
"Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сообщения о прибытии в Херсон Владимира Зеленского и не рассматривают ли это, как провокацию со стороны Киева.
В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам, на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:44
СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияБезопасностьВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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