13:07 14.11.2022 (обновлено: 13:49 14.11.2022)
В Кремле отказались комментировать поездку Зеленского в Херсон
Песков после сообщений о поездке Зеленского в Херсон назвал город территорией России
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения западных и украинских СМИ о том, что Владимир Зеленский прибыл в Херсон, но напомнил, что это территория Российской Федерации.
Ранее в понедельник западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон.
"Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сообщения о прибытии в Херсон Владимира Зеленского и не рассматривают ли это, как провокацию со стороны Киева.
В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.