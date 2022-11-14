https://ria.ru/20221114/kherson-1831309501.html

Мэр Херсона заявил, что украинские власти ищут неугодных в городе

Мэр Херсона заявил, что украинские власти ищут неугодных в городе - РИА Новости, 14.11.2022

Мэр Херсона заявил, что украинские власти ищут неугодных в городе

Мэр Херсона Александр Кобец заявил, что сейчас в городе идут поиски "неугодных", в том числе среди сотрудников критической инфраструктуры. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:50

2022-11-14T11:50

2022-11-14T16:38

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

херсон

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Мэр Херсона Александр Кобец заявил, что сейчас в городе идут поиски "неугодных", в том числе среди сотрудников критической инфраструктуры."Те власти, которые зашли в город Херсон, наиболее рьяно сейчас относятся к проверке так называемых "неугодных". Потому что, во-первых, это уже российская территория, у нас прошел референдум. Поэтому по отношению к лицам, которые работали в том числе на объектах критической инфраструктуры, отношение как к предателям… Идут бурные процессы по поиску неугодных", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что комендантский час в городе введен как раз в этих целях.Кобец сообщил, что на сегодняшний момент, по его данным, в городе остаются порядка 40-50 тысяч жителей.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсон стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html

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херсон

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Дарья Буймова

сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсон, вооруженные силы рф, происшествия