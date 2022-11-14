https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html

СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми - РИА Новости, 14.11.2022

СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:44

2022-11-14T10:44

2022-11-14T14:35

в мире

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

херсон

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831279625_0:166:2079:1336_1920x0_80_0_0_627b50d469c9084da2a4db2687cb89ca.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам.Агентство сообщило, что так их наказали за сотрудничество с российскими властями. Снимки сделали в воскресенье, 13 ноября."Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне", — гласит подпись к одному из снимков.Ранее украинские власти аннулировали аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали в городе без согласования с военными.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831258043.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221112/kherson-1831091314.html

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсон, вооруженные силы рф