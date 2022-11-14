10:44 14.11.2022 (обновлено: 14:35 14.11.2022)
СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
AP: в Херсоне привязали к столбам жителей, заподозренных в сотрудничестве с Россией
© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам, на одной из улиц города
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам, на одной из улиц города
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам.
Агентство сообщило, что так их наказали за сотрудничество с российскими властями. Снимки сделали в воскресенье, 13 ноября.
"Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне", — гласит подпись к одному из снимков.
Ранее украинские власти аннулировали аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали в городе без согласования с военными.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.