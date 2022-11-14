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СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми - РИА Новости, 14.11.2022
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СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми - РИА Новости, 14.11.2022
СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:44
2022-11-14T14:35
в мире
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
херсон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам.Агентство сообщило, что так их наказали за сотрудничество с российскими властями. Снимки сделали в воскресенье, 13 ноября."Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне", — гласит подпись к одному из снимков.Ранее украинские власти аннулировали аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали в городе без согласования с военными.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831258043.html
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Дарья Буймова
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в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсон, вооруженные силы рф
В мире, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Херсон, Вооруженные силы РФ
10:44 14.11.2022 (обновлено: 14:35 14.11.2022)
 
СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

AP: в Херсоне привязали к столбам жителей, заподозренных в сотрудничестве с Россией

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам, на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам, на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам, на одной из улиц города
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам.
Агентство сообщило, что так их наказали за сотрудничество с российскими властями. Снимки сделали в воскресенье, 13 ноября.
Журналисты - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 07:49
СМИ сообщили о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне
"Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне", — гласит подпись к одному из снимков.
Ранее украинские власти аннулировали аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали в городе без согласования с военными.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Украинские военные в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 20:02В России
Киевские власти начали работу в Херсоне, заявили в офисе Зеленского
 
В миреСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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