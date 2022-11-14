https://ria.ru/20221114/kfc-1831403646.html

ФАС получила ходатайство франчайзи KFC о покупке бизнеса Yum! Restaurants

ФАС получила ходатайство франчайзи KFC о покупке бизнеса Yum! Restaurants - РИА Новости, 14.11.2022

ФАС получила ходатайство франчайзи KFC о покупке бизнеса Yum! Restaurants

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая около 70... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:17

2022-11-14T16:17

2022-11-14T16:17

экономика

россия

kfc

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая около 70 ресторанов сети, сообщает ведомство."ФАС получила от "Смарт Сервис Лтд" ходатайство о приобретении российского бизнеса YUM! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC). Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", - говорится в сообщении.Ранее американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис Лтд". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник агентства в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО - Югре.В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html

https://ria.ru/20221110/germaniya-1830626696.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, kfc, федеральная антимонопольная служба (фас россии)