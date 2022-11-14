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Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество - РИА Новости, 14.11.2022
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Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество
Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество - РИА Новости, 14.11.2022
Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество
За создание Северо-Западного войскового казачьего общества и вхождение в его состав Окружного казачьего общества Санкт-Петербурга единогласно проголосовали... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:55
2022-11-14T17:55
российское казачество
российское казачество
санкт-петербург
николай долуда
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За создание Северо-Западного войскового казачьего общества и вхождение в его состав Окружного казачьего общества Санкт-Петербурга единогласно проголосовали более 70 участников отчетного круга. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего войска (ВсКО).Инициатива создания Северо-Западного ВКО была озвучена Николаем Долудой и поддержана казаками России в ходе I Большого отчетного круга ВсКО 30 ноября 2021 года. А 6 октября 2022 года инициатива одобрена на заседании совета при Президенте РФ по делам казачества.
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российское казачество, санкт-петербург, николай долуда
Российское казачество, Российское казачество, Санкт-Петербург, Николай Долуда
17:55 14.11.2022
 

Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество

© РИА Новости / Алексей ДаничевЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За создание Северо-Западного войскового казачьего общества и вхождение в его состав Окружного казачьего общества Санкт-Петербурга единогласно проголосовали более 70 участников отчетного круга. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего войска (ВсКО).
"Санкт-Петербург – один из форпостов России. Это территория границы с Финляндской и Эстонской Республиками, последняя из которых входит в блок стран НАТО. И в условиях создавшейся геополитической ситуации петербургскому казачеству необходимо наращивать силу, завоевывать авторитет и в будущем достойно войти в состав нового, Северо-Западного реестрового казачьего войска!" – приветствовал участников круга от имени всероссийского атамана Николая Долуды его заместитель Игорь Казарезов.
Инициатива создания Северо-Западного ВКО была озвучена Николаем Долудой и поддержана казаками России в ходе I Большого отчетного круга ВсКО 30 ноября 2021 года. А 6 октября 2022 года инициатива одобрена на заседании совета при Президенте РФ по делам казачества.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоСанкт-ПетербургНиколай Долуда
 
 
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