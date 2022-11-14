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Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество
Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество - РИА Новости, 14.11.2022
Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество
За создание Северо-Западного войскового казачьего общества и вхождение в его состав Окружного казачьего общества Санкт-Петербурга единогласно проголосовали... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:55
2022-11-14T17:55
2022-11-14T17:55
российское казачество
российское казачество
санкт-петербург
николай долуда
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За создание Северо-Западного войскового казачьего общества и вхождение в его состав Окружного казачьего общества Санкт-Петербурга единогласно проголосовали более 70 участников отчетного круга. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего войска (ВсКО).Инициатива создания Северо-Западного ВКО была озвучена Николаем Долудой и поддержана казаками России в ходе I Большого отчетного круга ВсКО 30 ноября 2021 года. А 6 октября 2022 года инициатива одобрена на заседании совета при Президенте РФ по делам казачества.
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российское казачество, санкт-петербург, николай долуда
Российское казачество, Российское казачество, Санкт-Петербург, Николай Долуда