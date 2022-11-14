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Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию - РИА Новости, 14.11.2022
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Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию
Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию - РИА Новости, 14.11.2022
Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились продолжить оказывать РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:36
2022-11-14T20:36
в мире
жозеп боррель
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
россия
украина
иран
мид ирана
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились продолжить оказывать санкционное давление на Россию, а также пытаться "изолировать" ее на международной арене."Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России - Ирана и Белоруссии", - сказал Боррель на итоговой пресс-конференции.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что министры начали в понедельник обсуждение новой стратегии по отношению к России, которая призвана заменить принятую еще в 2016 году. Обсуждение может продлиться несколько недель или месяцев.Однако, по мнению высокопоставленного представителя ЕС, который общался с журналистами до встречи министров, такой документ имеет смысл обсуждать и утверждать уже после завершения конфликта на Украине.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html
https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html
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в мире, жозеп боррель, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, россия, украина, иран, мид ирана, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Украина, Иран, МИД Ирана, Евросоюз, Санкции в отношении России
20:36 14.11.2022
 
Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию

Боррель заявил, что главы МИД ЕС договорились продолжить попытки изоляции России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились продолжить оказывать санкционное давление на Россию, а также пытаться "изолировать" ее на международной арене.
"Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России - Ирана и Белоруссии", - сказал Боррель на итоговой пресс-конференции.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 08:00
Запад мечтает о контрибуциях
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что министры начали в понедельник обсуждение новой стратегии по отношению к России, которая призвана заменить принятую еще в 2016 году. Обсуждение может продлиться несколько недель или месяцев.
Однако, по мнению высокопоставленного представителя ЕС, который общался с журналистами до встречи министров, такой документ имеет смысл обсуждать и утверждать уже после завершения конфликта на Украине.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Акция протеста с требованием повышения зарплат в Монпелье, Франция - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:00
Запад пытался разорвать экономику России в клочья, но сломал свою
В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
Зрители на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 08:00
На Западе ждут коллапса России
 
В миреЖозеп БоррельВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианРоссияУкраинаИранМИД ИранаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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