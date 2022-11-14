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Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию

Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию - РИА Новости, 14.11.2022

Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились продолжить оказывать РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:36

2022-11-14T20:36

2022-11-14T20:36

в мире

жозеп боррель

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

россия

украина

иран

мид ирана

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились продолжить оказывать санкционное давление на Россию, а также пытаться "изолировать" ее на международной арене."Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России - Ирана и Белоруссии", - сказал Боррель на итоговой пресс-конференции.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что министры начали в понедельник обсуждение новой стратегии по отношению к России, которая призвана заменить принятую еще в 2016 году. Обсуждение может продлиться несколько недель или месяцев.Однако, по мнению высокопоставленного представителя ЕС, который общался с журналистами до встречи министров, такой документ имеет смысл обсуждать и утверждать уже после завершения конфликта на Украине.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html

https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

россия

украина

иран

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