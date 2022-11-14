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ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников - РИА Новости, 14.11.2022
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ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников
ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников - РИА Новости, 14.11.2022
ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников
ЕС в понедельник расширил списки персональных санкций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив двух граждан Ирана и две иранские... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:44
2022-11-14T18:44
в мире
россия
евросоюз
иран
корпус стражей исламской революции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил списки персональных санкций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив двух граждан Ирана и две иранские организации по обвинениям в якобы поставках России беспилотников, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Европейский союз ранее ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.В числе новых фигурантов антииранских санкций – двое высокопоставленных представителя Корпуса стражей исламской революции, которых в ЕС считают причастными к поставкам БПЛА в Россию, а также две иранские организации, отвечающие за разработку и производство беспилотников.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в понедельник заседания глав МИД ЕС признал, что союз не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет России, "Брюссель знает только о поставках беспилотников". Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС изучает сообщения о возможных поставках ракет и, если это подтвердится, готов ввести новые санкции против Тегерана.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее также заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал. При этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии.
https://ria.ru/20221105/udary-1829405355.html
https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html
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в мире, россия, евросоюз, иран, корпус стражей исламской революции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Иран, Корпус стражей исламской революции, Санкции в отношении России
18:44 14.11.2022
 
ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников

Евросоюз обвинил Иран в поставках России беспилотников и расширил против него санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил списки персональных санкций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив двух граждан Ирана и две иранские организации по обвинениям в якобы поставках России беспилотников, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 22:00
Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану
Европейский союз ранее ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.
В числе новых фигурантов антииранских санкций – двое высокопоставленных представителя Корпуса стражей исламской революции, которых в ЕС считают причастными к поставкам БПЛА в Россию, а также две иранские организации, отвечающие за разработку и производство беспилотников.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 20:30
СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в понедельник заседания глав МИД ЕС признал, что союз не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет России, "Брюссель знает только о поставках беспилотников". Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС изучает сообщения о возможных поставках ракет и, если это подтвердится, готов ввести новые санкции против Тегерана.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее также заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал. При этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 00:45
Полянский прокомментировал заявления о "поставках иранских беспилотников"
 
В миреРоссияЕвросоюзИранКорпус стражей исламской революцииСанкции в отношении России
 
 
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