https://ria.ru/20221114/indoneziya-1831320266.html

Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость

Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость - РИА Новости, 14.11.2022

Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость

Президент Индонезии Джоко Видодо попросил Европейскую комиссию и блок G7 "проявить гибкость" и "оказать Индонезии поддержку" ради результатов саммита G20 на... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:13

2022-11-14T12:13

2022-11-14T12:13

в мире

джоко видодо

урсула фон дер ляйен

европа

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БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо попросил Европейскую комиссию и блок G7 "проявить гибкость" и "оказать Индонезии поддержку" ради результатов саммита G20 на Бали, сообщает портал detik.com.По данным портала, президент попросит своих коллег пойти на уступки, чтобы саммит G20 на этой неделе мог завершиться принятием совместного заявления."Я хочу, чтобы конкретные результаты работы G20, которых сейчас ждет всех мир, все же были достигнуты", — сказал Видодо на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне саммита, который состоится 15-16 ноября.Ранее индонезийские политики, в том числе президент страны Джоко Видодо, призвали западных лидеров смягчить риторику в отношении РФ в рамках саммита G20.Согласно приближенным к правительству Индонезии источникам, заявление по итогам встречи будет расценено Видодо как "личный успех". По их словам, президент считает себя председателем "самого сложного" саммита G20.

https://ria.ru/20221113/indoneziya-1831194339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джоко видодо, урсула фон дер ляйен, европа, индонезия, бали, большая двадцатка, g7, еврокомиссия, саммит g20