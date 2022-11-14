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Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость - РИА Новости, 14.11.2022
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Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость
Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость - РИА Новости, 14.11.2022
Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость
Президент Индонезии Джоко Видодо попросил Европейскую комиссию и блок G7 "проявить гибкость" и "оказать Индонезии поддержку" ради результатов саммита G20 на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:13
2022-11-14T12:13
в мире
джоко видодо
урсула фон дер ляйен
европа
индонезия
бали
большая двадцатка
g7
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БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо попросил Европейскую комиссию и блок G7 "проявить гибкость" и "оказать Индонезии поддержку" ради результатов саммита G20 на Бали, сообщает портал detik.com.По данным портала, президент попросит своих коллег пойти на уступки, чтобы саммит G20 на этой неделе мог завершиться принятием совместного заявления."Я хочу, чтобы конкретные результаты работы G20, которых сейчас ждет всех мир, все же были достигнуты", — сказал Видодо на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне саммита, который состоится 15-16 ноября.Ранее индонезийские политики, в том числе президент страны Джоко Видодо, призвали западных лидеров смягчить риторику в отношении РФ в рамках саммита G20.Согласно приближенным к правительству Индонезии источникам, заявление по итогам встречи будет расценено Видодо как "личный успех". По их словам, президент считает себя председателем "самого сложного" саммита G20.
https://ria.ru/20221113/indoneziya-1831194339.html
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в мире, джоко видодо, урсула фон дер ляйен, европа, индонезия, бали, большая двадцатка, g7, еврокомиссия, саммит g20
В мире, Джоко Видодо, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, G7, Еврокомиссия, Саммит G20
12:13 14.11.2022
 
Индонезия попросила Европу и G7 проявить гибкость

Индонезия попросила ЕС и G7 проявить гибкость, чтобы G20 смогли принять общее заявление

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо баннера, посвящённого саммиту G-20 на Бали
Девушка проходит мимо баннера, посвящённого саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка проходит мимо баннера, посвящённого саммиту G-20 на Бали. Архивное фото
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БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо попросил Европейскую комиссию и блок G7 "проявить гибкость" и "оказать Индонезии поддержку" ради результатов саммита G20 на Бали, сообщает портал detik.com.
По данным портала, президент попросит своих коллег пойти на уступки, чтобы саммит G20 на этой неделе мог завершиться принятием совместного заявления.
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 17:48
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
"Я хочу, чтобы конкретные результаты работы G20, которых сейчас ждет всех мир, все же были достигнуты", — сказал Видодо на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне саммита, который состоится 15-16 ноября.
Ранее индонезийские политики, в том числе президент страны Джоко Видодо, призвали западных лидеров смягчить риторику в отношении РФ в рамках саммита G20.
Согласно приближенным к правительству Индонезии источникам, заявление по итогам встречи будет расценено Видодо как "личный успех". По их словам, президент считает себя председателем "самого сложного" саммита G20.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в формате тет-а-тет с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 15:07
Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии
 
В миреДжоко ВидодоУрсула фон дер ЛяйенЕвропаИндонезияБалиБольшая двадцаткаG7ЕврокомиссияСаммит G20
 
 
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