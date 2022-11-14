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Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод" - РИА Новости, 14.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221114/golod-1831400950.html
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод"
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод" - РИА Новости, 14.11.2022
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод"
Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма "Голод" о голоде начала 1920-х годов в советской России, решение связано с... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:10
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культура
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самарское
казахстан
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культура
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма "Голод" о голоде начала 1920-х годов в советской России, решение связано с многочисленными обращениями граждан.Ранее в СМИ появились сообщения, что ведомство отозвало прокатное удостоверение для фильма."Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан. Фильм "Голод" был охарактеризован ими как неуместный для показа. Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения", - говорится в сообщении.Картина была снята режиссером Татьяной Сорокиной, журналистом Максимом Курниковым, писателем, телеведущим и профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским. Документальный фильм повествует о массовом голоде начала 1920-х годов в советской России после гражданской войны.Согласно данным официальной статистики, голод охватил 35 губерний, сильно пострадали Самарская, Саратовская губернии, Южная Украина, Крым, Башкирия, Казахстан, частично Приуралье и Западная Сибирь с общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов, а по официальным советским данным - 28 миллионов человек.
https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html
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россия, самарское, казахстан, высшая школа экономики (вшэ), культура, новости культуры
Культура, Россия, Самарское, Казахстан, Высшая школа экономики (ВШЭ), Культура, Новости культуры
16:10 14.11.2022
 
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод"

Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод" из-за обращений граждан

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма "Голод" о голоде начала 1920-х годов в советской России, решение связано с многочисленными обращениями граждан.
Ранее в СМИ появились сообщения, что ведомство отозвало прокатное удостоверение для фильма.
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"Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан. Фильм "Голод" был охарактеризован ими как неуместный для показа. Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения", - говорится в сообщении.
Картина была снята режиссером Татьяной Сорокиной, журналистом Максимом Курниковым, писателем, телеведущим и профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским. Документальный фильм повествует о массовом голоде начала 1920-х годов в советской России после гражданской войны.
Согласно данным официальной статистики, голод охватил 35 губерний, сильно пострадали Самарская, Саратовская губернии, Южная Украина, Крым, Башкирия, Казахстан, частично Приуралье и Западная Сибирь с общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов, а по официальным советским данным - 28 миллионов человек.
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