https://ria.ru/20221114/golod-1831400950.html
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод"
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод" - РИА Новости, 14.11.2022
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод"
Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма "Голод" о голоде начала 1920-х годов в советской России, решение связано с... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:10
2022-11-14T16:10
2022-11-14T16:10
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма "Голод" о голоде начала 1920-х годов в советской России, решение связано с многочисленными обращениями граждан.Ранее в СМИ появились сообщения, что ведомство отозвало прокатное удостоверение для фильма."Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан. Фильм "Голод" был охарактеризован ими как неуместный для показа. Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения", - говорится в сообщении.Картина была снята режиссером Татьяной Сорокиной, журналистом Максимом Курниковым, писателем, телеведущим и профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским. Документальный фильм повествует о массовом голоде начала 1920-х годов в советской России после гражданской войны.Согласно данным официальной статистики, голод охватил 35 губерний, сильно пострадали Самарская, Саратовская губернии, Южная Украина, Крым, Башкирия, Казахстан, частично Приуралье и Западная Сибирь с общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов, а по официальным советским данным - 28 миллионов человек.
https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, самарское, казахстан, высшая школа экономики (вшэ), культура, новости культуры
Культура, Россия, Самарское, Казахстан, Высшая школа экономики (ВШЭ), Культура, Новости культуры
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод"
Минкультуры отозвало прокат документального фильма "Голод" из-за обращений граждан