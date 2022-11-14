https://ria.ru/20221114/gaz-1831190039.html

Дружеское удушение. Америка спасает европейцев дорогим газом

Дружеское удушение. Америка спасает европейцев дорогим газом - РИА Новости, 14.11.2022

Дружеское удушение. Америка спасает европейцев дорогим газом

Вали все на предшественника — это золотое "правило номер один" для большинства свеженазначенных руководителей существует веками. Дальше уже идут вариации. В... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:07

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Вали все на предшественника — это золотое "правило номер один" для большинства свеженазначенных руководителей существует веками. Дальше уже идут вариации. В последнее время на Западе вторым конвертом обычно выступает формула: "Во всем виноваты русские". Но что делать, если твой предшественник руководил страной всего несколько недель и ничего даже не успел сделать, как это случилось с гениальной Лиз Трасс? Правильно: надо сразу переходить к пункту два и винить во всем Россию.Так и поступил новый канцлер Британии Джереми Хант, отвечающий в правительстве Риши Сунака за весь финансово-экономический блок. Завтра он должен представить свой проект бюджета на 2023 год и откровенно признается в том, что фокуса с волшебным кроликом из шкатулки у него не получится. То есть закрывать бюджетную дыру в 55 миллиардов фунтов (около четырех триллионов рублей) правительство Британии планирует традиционным болезненным методом — резким повышением налогов. Аналитики посчитали, что в среднем для рядового британца налоговое бремя вырастет на 2,5 тысячи фунтов в год.Вот Хант и решил сразу зайти с козырей, заранее обвинив Россию во всех бедах сограждан. В своем первом публичном интервью после назначения на пост канцлера он заявил, что страна переживает "рецессию made in Russia", то есть "сделанную в России". Якобы "вторжение Путина на Украину" привело к повышению цен в Британии буквально на все. Так что вместо волшебного кролика из сундука фокусника Хант и Сунак достают конверт номер два с краткой надписью "Во всем виноваты русские".Всем понятно: делается это для того, чтобы предупредить народный гнев. А он неуклонно нарастает. В Британии не прекращается крупнейшая за последние десятилетия забастовка транспортников, которую, разумеется, тоже "начала Россия". К ним вот-вот присоединятся до миллиона медицинских сотрудников, которые к Рождеству планируют начать беспрецедентную в истории страны стачку. Люди требуют, чтобы повышение их зарплат хотя бы как-то покрывало тот бешеный рост цен на электроэнергию и отопление, с которым столкнулись домохозяйства. Видно, что речами в стиле Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей все "счета отправлять в Москву", правительству Сунака теперь уже точно не отделаться.Поэтому британцам накануне объявления о резком повышении налогов подбросили сладкую пилюлю. Им заявлено, что на помощь спешит Америка, которая как минимум спасет жителей острова от холодной зимы и от коварных русских, якобы лишивших Европу газа. Именно в таких пропагандистских выражениях британские газеты пытаются преподнести публике известие о грядущей сделке между Лондоном и Вашингтоном по поводу поставок американского сжиженного газа."И Вашингтон, и Лондон стремятся продемонстрировать свою возможность работать вместе перед лицом российской агрессии, в результате которой Владимир Путин превратил энергетический экспорт России в оружие", — пафосно заявляет газета Daily Telegraph, посредством которой правительство Британии и вбросило в публичное пространство известие о предстоящей сделке.Согласно этим сведениям, США намерены поставить в Британию до десяти миллиардов кубометров сжиженного газа — объем, прямо скажем, не самый большой, но пропаганда пытается представить его публике чуть ли не как спасение от холода приближающейся зимой. Любопытно, что с объявлением о сделке решили повременить до окончания климатического саммита в Египте. А то, в самом деле, неудобно получается: на саммите премьер Риши Сунак (который сначала вообще хотел проигнорировать данное мероприятие) торжественно клялся в приверженности его правительства целям полного отказа от углеводородов, а тут приходится подписывать соглашение о новых поставках газа, да еще сжиженного.Буквально же накануне саммита независимая аналитическая компания Rystad Energy представила исследование, доказывающее, что сжиженный газ загрязняет воздух в десять раз больше, чем трубопроводный. Согласно этому докладу, в случае полного отказа европейцев от российского газа и замены его сжиженным загрязнение воздуха в Британии будет эквивалентно появлению 16 миллионов дополнительных автомобилей на дорогах страны. Не говоря уже о том, что львиная доля американского газа, который планируется дополнительно поставить в Британию и страны ЕС, добывается методом гидроразрыва почвы, что наносит непоправимый ущерб природе. Неудивительно, что Сунак не рискнул озвучивать подробности сделки с Америкой до окончания египетского мероприятия. А то звучало бы слишком лицемерно даже для британского премьера.Зато публике эта договоренность заранее преподносится как "триумф британского прагматизма над высокопарным бредом климатического саммита". Именно так охарактеризовал грядущее соглашение заместитель редактора Daily Telegraph Джереми Уорнер. Правда, в своем панегирике "прагматичному" Сунаку автор, в отличие от многих своих коллег, признает, что нехватка газа и нефти в Европе стала результатом не столько "агрессии России", сколько антироссийских санкций, которые европейцы вынуждены были ввести под нажимом именно американцев. А вот единственным бенефициаром такой политики являются как раз США.И здесь мы возвращаемся к основному посылу британской прессы — о том, что Америка "спешит на помощь", протягивает "дружескую руку своим союзникам", "спасает Британию от холода" и так далее. Во всех этих восторженных статьях с претензией на аналитику подробно разбирается объем сжиженного газа, который будет доставлен в Британию из-за океана, обсуждаются способы, как принять и обработать необходимое количество газа, содержатся рассуждения на тему того, хватит ли его для спасения от веерных отключений электричества зимой. Но полностью отсутствует немаловажная деталь, которая могла бы указать на искренность союзнических чувств, толкающих Америку на такой широкий жест, — никто не пишет о том, сколько такая "дружба" будет стоить Британии. Даже примерно не оценивается. Видимо, это свидетельство того, что дружба бесценна.Причем, когда весной шла речь об аналогичной сделке между США и Евросоюзом, британская пресса не стеснялась пояснять читателям очевидную истину: сжиженный газ из Америки обойдется европейцам гораздо дороже трубопроводного из России. Sky News тогда сообщали своей аудитории: "ЕС в конечном итоге будет платить больше за свою энергию. Сжиженный газ стоит больше, чем газ, поставляемый по трубопроводам, из-за времени и затрат, необходимых на его сжижение, транспортировку и последующую регазификацию". А эксперты ВВС считали вполне обоснованным вопрос, во сколько же "дружественный" газ из Америки обойдется Европе, делая печальное заключение: "ЕС в течение многих лет наслаждался дешевым газом. Но теперь, похоже, он вынужден смириться с тем, что эта эпоха подходит к концу".Но сейчас что-то изменилось. Почему-то очевидные вопросы и выводы относительно стоимости "братской помощи" от Америки не звучат, когда речь заходит об аналогичной сделке с Британией. А ведь логично было бы пояснить своей публике эту простую цепочку событий: Америка вынудила разорвать выгодные для Европы нефтегазовые контракты с Россией, это привело к резкому росту цен на энергоресурсы, а теперь Америка заполняет пустоту и зарабатывает сверхприбыли на проблемах Европы, созданных самими американцами. Но стоит объяснить все это рядовому британцу, собирающемуся на забастовку из-за неподъемных для него цен, — и куда-то резко исчезают все эти сказки о "прагматизме Лондона" и о "рецессии made in Russia".Выясняется, что Штаты попросту прогнули под себя и под свои сверхприбыли европейских союзников — как внутри Евросоюза, так и на отколовшемся от него островке. "Бескорыстная дружба" на деле оказывается экономическим диктатом и шантажом.Причем газом американский диктат не ограничивается. Верхом реального прагматизма для Лондона было бы сокращение непомерно раздуваемого военного бюджета. На чем, кстати, еще этой весной настаивал тогдашний канцлер Риши Сунак. Но именно Вашингтон давил на союзника с целью увеличивать военные расходы, обосновывая это "российской агрессией". К этому призывают британцев и грозные эстонцы, но их комариные укусы беспокоят Даунинг-стрит гораздо меньше, чем звонки из Белого дома.До сих пор многие обсуждают сколь внезапный, столь и загадочный визит министра обороны Британии Бена Уоллеса в США в середине октября, что встревожило даже его коллег по Консервативной партии. Но, вполне вероятно, объясняется он именно стремлением Сунака и Ханта притормозить рост военных затрат — Уоллес даже грозил уйти в отставку из-за этого. Не исключено, что министр просто полетел жаловаться заокеанским боссам на попытки самостоятельности их вассалов. Кстати, спустя ровно неделю после поездки Уоллеса президент США Джо Байден лично позвонил Сунаку, после чего позиция премьера относительно военного бюджета явно смягчилась.Вся эта череда событий в который раз демонстрирует, что такое "мир, основанный на правилах", с точки зрения Белого дома. Считаешься ли ты врагом США или их союзником — изволь следовать строго тем курсом, который спущен тебе из Вашингтона, и не смей отклониться от него ни на дюйм. Как бы это ни вредило национальным интересам твоей страны, как бы тяжело ни было твоему населению. Во имя блага Америки ты просто обязан наступать на горло собственной песне и славить американцев за "протянутую руку дружбы". Ну а возникшие из-за этого проблемы списывай на русских: тут уж никакой иной формулы не остается.

https://ria.ru/20221028/britaniya-1827388267.html

https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

https://ria.ru/20221111/rumyniya-1830643210.html

https://ria.ru/20221102/putin-1828699274.html

https://ria.ru/20221011/britaniya-1822904198.html

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колумнисты - авторы, авторы, сша, европа, евросоюз, природный газ, сжиженный природный газ