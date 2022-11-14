https://ria.ru/20221114/g20-1831407073.html

"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20

"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20 - РИА Новости, 14.11.2022

"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20

Пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:27

2022-11-14T16:27

2022-11-14T17:41

в мире

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России."Это особый саммит G20. Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны России против продовольственной и энергетической безопасности, при этом придерживаясь глобальной повестки дня. Это вызов, который Европа готова принять. Остальные мировые державы также должны взять на себя ответственность", — написала политик в своем аккаунте в твиттере.Пользователи Сети негативно оценили позицию главы ЕК."Мадам, вы провалили ваше задание по защите граждан Европы; эта война была развязана США ради создания энергетического раскола", — написал NexLaw PLLC."Коррупция в ЕС — проблема того же масштаба, по моему скромному мнению", — высказался Victor Lewitzki."Мне не нравится твоя повестка!" — возмутилась Claudia Fabbri."Автоисправление текста: "Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны США/НАТО против продовольственной и энергетической безопасности с попутным набиванием кошельков коррумпированных политиков ЕС", — пошутил SmikSmak."Это ваша война с энергетическим и продовольственным кризисами, вызванная ВАШИМИ же санкциями!" — отметил Striker."Ответственный ход — это разрешить России продавать миру зерно", — прокомментировал Friberg."У вас на уме нет ничего, кроме России, Европе не повезло", — заключил Longteng.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить инициативы насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

https://ria.ru/20221114/makron-1831386724.html

https://ria.ru/20221114/g20-1831348696.html

https://ria.ru/20221114/delegatsiya-1831352742.html

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в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, сша, европа, россия, большая двадцатка, саммит g20, еврокомиссия, евросоюз