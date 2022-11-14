16:27 14.11.2022 (обновлено: 17:41 14.11.2022)
"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20
В Twitter осудили заявление фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России
© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России.
"Это особый саммит G20. Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны России против продовольственной и энергетической безопасности, при этом придерживаясь глобальной повестки дня. Это вызов, который Европа готова принять. Остальные мировые державы также должны взять на себя ответственность", — написала политик в своем аккаунте в твиттере.
Пользователи Сети негативно оценили позицию главы ЕК.
"Мадам, вы провалили ваше задание по защите граждан Европы; эта война была развязана США ради создания энергетического раскола", — написал NexLaw PLLC.
"Коррупция в ЕС — проблема того же масштаба, по моему скромному мнению", — высказался Victor Lewitzki.
"Мне не нравится твоя повестка!" — возмутилась Claudia Fabbri.
"Автоисправление текста: "Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны США/НАТО против продовольственной и энергетической безопасности с попутным набиванием кошельков коррумпированных политиков ЕС", — пошутил SmikSmak.
"Это ваша война с энергетическим и продовольственным кризисами, вызванная ВАШИМИ же санкциями!" — отметил Striker.
"Ответственный ход — это разрешить России продавать миру зерно", — прокомментировал Friberg.
"У вас на уме нет ничего, кроме России, Европе не повезло", — заключил Longteng.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить инициативы насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.