Рейтинг@Mail.ru
"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/g20-1831407073.html
"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20
"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20 - РИА Новости, 14.11.2022
"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20
Пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:27
2022-11-14T17:41
в мире
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
сша
европа
россия
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286602_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_5a19cf1cc0c999ba784ac67c55ebafe6.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России."Это особый саммит G20. Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны России против продовольственной и энергетической безопасности, при этом придерживаясь глобальной повестки дня. Это вызов, который Европа готова принять. Остальные мировые державы также должны взять на себя ответственность", — написала политик в своем аккаунте в твиттере.Пользователи Сети негативно оценили позицию главы ЕК."Мадам, вы провалили ваше задание по защите граждан Европы; эта война была развязана США ради создания энергетического раскола", — написал NexLaw PLLC."Коррупция в ЕС — проблема того же масштаба, по моему скромному мнению", — высказался Victor Lewitzki."Мне не нравится твоя повестка!" — возмутилась Claudia Fabbri."Автоисправление текста: "Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны США/НАТО против продовольственной и энергетической безопасности с попутным набиванием кошельков коррумпированных политиков ЕС", — пошутил SmikSmak."Это ваша война с энергетическим и продовольственным кризисами, вызванная ВАШИМИ же санкциями!" — отметил Striker."Ответственный ход — это разрешить России продавать миру зерно", — прокомментировал Friberg."У вас на уме нет ничего, кроме России, Европе не повезло", — заключил Longteng.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить инициативы насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
https://ria.ru/20221114/makron-1831386724.html
https://ria.ru/20221114/g20-1831348696.html
https://ria.ru/20221114/delegatsiya-1831352742.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286602_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_736a132eaca2e1ab8c3203837b6b52da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, сша, европа, россия, большая двадцатка, саммит g20, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, США, Европа, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Еврокомиссия, Евросоюз
16:27 14.11.2022 (обновлено: 17:41 14.11.2022)
 
"Только Россия на уме": в Сети высмеяли слова фон дер Ляйен о целях G20

В Twitter осудили заявление фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России.
"Это особый саммит G20. Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны России против продовольственной и энергетической безопасности, при этом придерживаясь глобальной повестки дня. Это вызов, который Европа готова принять. Остальные мировые державы также должны взять на себя ответственность", — написала политик в своем аккаунте в твиттере.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 15:28
Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20
Пользователи Сети негативно оценили позицию главы ЕК.
"Мадам, вы провалили ваше задание по защите граждан Европы; эта война была развязана США ради создания энергетического раскола", — написал NexLaw PLLC.
"Коррупция в ЕС — проблема того же масштаба, по моему скромному мнению", — высказался Victor Lewitzki.
"Мне не нравится твоя повестка!" — возмутилась Claudia Fabbri.
"Автоисправление текста: "Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны США/НАТО против продовольственной и энергетической безопасности с попутным набиванием кошельков коррумпированных политиков ЕС", — пошутил SmikSmak.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:22
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"
"Это ваша война с энергетическим и продовольственным кризисами, вызванная ВАШИМИ же санкциями!" — отметил Striker.
"Ответственный ход — это разрешить России продавать миру зерно", — прокомментировал Friberg.
"У вас на уме нет ничего, кроме России, Европе не повезло", — заключил Longteng.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить инициативы насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:30
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20
 
В миреЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровСШАЕвропаРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала