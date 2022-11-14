https://ria.ru/20221114/foto-1831431497.html

Блогера оштрафовали на 80 тысяч рублей за провокационное фото на фоне храма

Блогера оштрафовали на 80 тысяч рублей за провокационное фото на фоне храма - РИА Новости, 14.11.2022

Блогера оштрафовали на 80 тысяч рублей за провокационное фото на фоне храма

Мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга назначила 80 тысяч рублей штрафа блогеру Андрею Курдову, который сделал провокационное фото на фоне храма... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:52

2022-11-14T17:52

2022-11-14T17:52

религия

санкт-петербург

религия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга назначила 80 тысяч рублей штрафа блогеру Андрею Курдову, который сделал провокационное фото на фоне храма Спаса на Крови в историческом центре города, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.По версии обвинения, в 2021 году Курдов с другом у храма "с целью исполнения преступного умысла, направленного на совершение публичных действий, выражающих неуважение к обществу, совершенных в целях оскорбления чувств верующих путем глумления на фоне культового здания", сделали фото, которое потом разместили в социальной сети.Как информировала ранее судебная пресс-служба, на этом фото друзья были обнажены ниже пояса. При этом Курдов демонстрировал голые ягодицы, а его друг сделал фото анфас.Курдов признан виновным по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, которая предусматривает наказание за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Блогер признал вину, его дело слушалось в особом порядке, отмечает пресс-служба судов."Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - заключают в ведомстве.В конце марта мировой судья в Петербурге признал виновной в оскорблении чувств верующих местную жительницу Ирину Волкову, которая сфотографировалась в нижнем белье у Исаакиевского собора. Ей было назначено 180 часов обязательных работ.

https://ria.ru/20220512/kaluga-1788212652.html

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санкт-петербург, религия