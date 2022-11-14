https://ria.ru/20221114/faustov-1830926574.html

Олег Фаустов: российский солдат будущего станет "железным человеком"

Олег Фаустов: российский солдат будущего станет "железным человеком" - РИА Новости, 14.11.2022

Олег Фаустов: российский солдат будущего станет "железным человеком"

Вооруженные силы РФ значительно пополнились за счет частичной мобилизации. Оснащение более 300 тысяч бойцов и кадровых военных боевой экипировкой сегодня... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:00

2022-11-14T11:00

2022-11-14T11:29

интервью

россия

безопасность

ростех

цнииточмаш

олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)

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Вооруженные силы РФ значительно пополнились за счет частичной мобилизации. Оснащение более 300 тысяч бойцов и кадровых военных боевой экипировкой сегодня является одним из самых главных вызовов, связанных со специальной военной операцией. Заместитель гендиректора ведущего российского предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты, Центра высокопрочных материалов "Армированные композиты" (Армоком) Олег Фаустов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о планах компании нарастить производство вдвое, перспективных разработках, а также о перспективах создания в рамках проекта экипировки солдата будущего "Легионер" бронекостюма "железного человека", который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря.– Олег Михайлович, каких основных результатов добилось ваше предприятие за 30 лет своего существования? Над какими перспективными проектами в сфере средств защиты военнослужащих вы работаете сегодня?– Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" образовался в 1992 году как небольшое производственное предприятие по выпуску бронежилетов и защитных костюмов гражданского назначения. Сейчас мы специализируемся на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур – бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты.Кроме того, мы занимаемся бронированием военной техники – вертолетов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.Помимо своих основных направлений работы в "лихие девяностые" мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики. Эти образцы до сих пор хранятся в нашем музее.Что такое армированный композит? При изготовлении брони нами используются в качестве армирующего материала арамидные либо полиэтиленовые нити или ткани из них, которые вместе со связующим составом, нанесенным особым способом, и образуют так называемый композитный материал. Современные армированные композиты отличаются легкостью, прочностью и высоким уровнем защиты.Мы выпускаем изделия различных классов защитной структуры в соответствии с действующими государственными стандартами: от самого низкого – противоударного, до самого высокого класса Бр‑5. Такие изделия защищают пользователя при обстреле бронебойно-зажигательными пулями с дальности 10 метров из 7,62‑мм снайперской винтовки СВД или пулемета.Сегодня Центр "Армоком" является единственным поставщиком Минобороны единых общевойсковых защитных бронешлемов 6Б47 и защитных комплектов для членов экипажей боевых машин 6Б48, которые были разработаны в рамках проведения опытно-конструкторской работы "Ратник".Сегодня нашими специалистами отрабатываются новые технологии для производства средств бронезащиты. В частности, нами разработана и успешно внедряется на производстве компрессионно-намоточная технология, которая позволяет получить более тонкий и легкий композит.Известно, что арамидная нить прочнее стальной нити такого же диаметра приблизительно в четыре-пять раз. Даже тонкую арамидную нить порвать руками практически невозможно, но, если на ней завязать узелок, то она легко разорвется. В любой ткани нити располагаются в двух направлениях – по утку и по основе. Переплетения нитей утка и основы, по сути, являются такими "узелками", которые являются слабым местом защитной тканевой структуры.Если же наматывать непрерывную нить, покрытую связующим составом, то подобных переплетений удастся избежать. За счет этого мы получаем значительно более тонкий и легкий композит, который в комплексе с другими защитными материалами позволит обеспечить необходимый уровень защиты пользователя.– Какие средства защиты разрабатывает сегодня ваше предприятие для экипировки солдата будущего "Сотник"? Чем будет по вашему мнению принципиально отличаться от нее перспективная экипировка "Легионер", НИР по которой планируется открыть в ближайшее время?– Тут я вас должен поправить, как таковой боевой экипировки нового поколения "Сотник" сегодня не существует. После окончания научно-исследовательской работы "Ратник-3", ОКР "Сотник" не была открыта в силу ряда причин. Точнее говоря, ОКР "Сотник" была разбита на несколько опытно-конструкторских работ: в одной разрабатывались новые боеприпасы, в другой – оружие, а в третьей собственно экипировка, конкретно она начата не была.Сегодня идет подготовка технического задания для старта НИР "Легионер", в результате которой у нас должно появиться куда более интересное изделие. В рамках этого проекта мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности.Для этого в шлеме будут установлены датчики, которые позволят бойцу понять, целится ли в него снайпер, или осуществляется наведение других образцов высокоточного оружия. Также будет рассмотрена возможность сделать шлем герметичным и оборудовать его системой радиационной, химической и биологической защиты.– Сможет ли этот шлем синхронизироваться с коптерами?– Функции шлема будут зависеть от требований заказчика. Благодаря технологиям дополненной реальности на шлем можно будет вывести в том числе изображение с коптера, военный сам сможет управлять беспилотником.В рамках проекта "Легионер" также предусматривается разработка антропоморфного экзоскелета: бесконечно увеличивать уровень защиты при существующих технологиях и материалах означает также бесконечно наращивать массу брони и экипировки, а физические возможности человека ограничены. Экзоскелет значительно разгрузит военнослужащего и позволит нести больше полезной нагрузки.– Как учитывается сегодня специалистами "Армокома" опыт специальной военной операции? Какие элементы экипировки российских бойцов оказались наиболее уязвимыми, ведется ли их доработка?– Информация по данной теме, которой владеем мы и заказчик в лице военного ведомства, по понятным причинам не может быть обнародована в СМИ. Естественно, мы стараемся отслеживать эксплуатацию наших изделий. Отзывы, которые мы сегодня получаем от её пользователей, исключительно положительные.Здесь надо отдельно отметить, что поставляемые нами в войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов ведущих военных держав. Например, общевойсковой бронешлем американской армии весит на 200 грамм больше нашего, при этом защитные характеристики у них одинаковые, то есть 1,2 килограмма против одного килограмма у нас. Немецкие и французские шлемы весят еще больше.Такая разница объясняется тем, что наши технологии в области композитных материалов еще пока никому не удалось повторить. Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 грамм, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано.– Проблема обеспечения военнослужащих, в том числе призванных в войска по частичной мобилизации, сегодня находится в центре внимания руководства страны и российского общества: в какие сроки реально обеспечить всех наших военнослужащих на фронте качественной, современной экипировкой?– Заказчиком боевой экипировки является Минобороны, именно оно формулирует заказ: сколько единиц тех или иных изделий в год ему нужно, и сообразно этому предприятия наращивают свои мощности и штат, либо оставляют их на прежнем уровне.Что касается "Аромокома", в этом году мы досрочно выполнили гособоронзаказ, в частности по бронешлемам, и уже начали работать по ГОЗ на 2023 год. Сделать можно, конечно, еще больше, но все упирается в сырье. В этом году мы увеличили свои производственные мощности почти вдвое, набрали новых людей, но на тот же трехсменный режим работы нам пока переходить просто нет смысла – та самая третья смена сегодня простаивала бы без дела в ожидании необходимых арамидных материалов.Здесь мы зависим от нашей химической промышленности, которая изготавливает арамидное волокно. Факт заключается в том, что наша промышленность до этого года работала в режиме мирного времени, и разогнать ее мощности в разы за один день или даже за месяц просто невозможно – нужно произвести и наладить новое оборудование, набрать и обучить новых работников и так далее. Тем не менее уже в следующем году мы произведем в два раза больше изделий, чем в этом.– Последние годы в российских и зарубежных СМИ было много публикаций о российских экипировках "солдата будущего" ("Ратник", "Сотник"), в которых внедрены различные технические ноу-хау и инновации, однако, как показала СВО, далеко не все военнослужащие были экипированы "по последнему слову техники". С чем, по-вашему, это связано?– В 2017 году, когда я еще работал в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех), на форуме "Армия-2017" мы продемонстрировали концептуальную модель боевой экипировки будущего – собственно то, что должно было бы стать сначала "Сотником", а потом "Легионером". Уже в 2018 году мы показали не просто манекен, а рабочие элементы этой перспективной экипировки, в том числе очки дополненной реальности, шлем "Хамелеон", экзоскелет, в котором наш сотрудник ходил весь день, неся на спине 20-килограммовый мешок песка, при этом не уставая. За это же время американцы смогли лишь сделать мультик, в котором боец бежит по улице в экзоскелете, обладающим примерно теми же возможностями, которые мы продемонстрировали на "Армии-2017". Отсюда вывод: если не останавливать в стране науку, чуть-чуть подпитать ее финансово и технологически, то можно сделать интересные вещи, причем они у нас уже есть, правда, к сожалению, пока на уровне отдельных опытных образцов.– Ведет ли ваше предприятие проект "Щитовик" (экзоскелет для штурмовых операций) и если да, то на каком этапе находится данная работа?– В свое время компания "Доверенные платформы" (ныне – Ekzo Solutions) сделала очень хороший экзоскелет пассивного типа. Изделие было проработано очень грамотно и практически не сковывало движений пользователя. Представителям Минобороны и специалистами из других силовых ведомств разработка понравилась. Мы сотрудничали по этому изделию, решая задачу замены металлических элементов конструкции экзоскелета на композитные, чтобы снизить массу без ущерба прочности. Композитный экзоскелет был изготовлен и представлен потенциальным заказчикам, но в данный момент работа поставлена на паузу в свете последних событий, связанных с СВО.Что касается экзоскелета именно для щитовиков, нужно напомнить, что щитовиков в нашей армии нет, речь идет о спецподразделениях, в том числе ФСБ и Росгвардии. У них есть свои разработки по данному направлению, часть из которых они не раскрывают и в ближайшее время вряд ли раскроют. Но то, что такие работы ведутся и в России, и за рубежом, это факт.Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике – наше изделие действительно не пробивается.– Сколько весит этот щит?– Порядка 35-36 килограммов. Руками держать его тяжело, поэтому для него есть специальная подвеска, которая крепится на плечи, есть мысли по экзоскелетам. Действительно самому бойцу, который должен еще параллельно обращаться с оружием, держать такой тяжелый щит очень тяжело, но данный вопрос решаем, работа идет, и она интересная.– Когда такой щит сможет поступить в наши силовые структуры?– Сейчас в первую очередь мы решаем задачи по актуальным поставкам на СВО, они приоритетней таких проектов "на перспективу", но в принципе такое серьезное изделие делается минимум год.– Разрабатывает ли сегодня "Армоком" новые защитные комплекты для экипажей бронемашин (на смену комплекту 6Б15 "Ковбой"), защиту от каких средств поражения противника он сможет обеспечить?– "Ковбой" это довольно старая наша разработка. Этот комплект защиты был значительно улучшен в рамках работ по "Ратнику". Модернизированный защитный комплект стал более легким, удобным. Сегодня он защищает экипажи от осколков (тыльных отколов брони), образующихся в заброневом пространстве при поражении машины, а также от воздействия открытого пламени, давая время военнослужащим покинуть подбитую технику.При этом данное направление работ в "Армокоме" действительно не забрасывают. Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты – есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты.Мы плотно работаем с НПП "Звезда" по шлему для этого комплекта, разработали новую защитную структуру для "корки" шлема, теперь он будет противоосколочным (раньше был только противоударным), а также новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы летчиков.Дело в том, что солдат на поле боя выполняет различные задачи, которые существенно отличаются от задач, выполняемых членами экипажей вертолетов. Экипажи армейской авиации большую часть времени выполнения боевой задачи проводят сидя, выполняя определенные действия, при этом их экипировка должна позволять использование подвесной системы парашюта, обеспечивать возможность оперативно покинуть вертолет и так далее. В рамках данной работы мы также создаем огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет с комфортом управлять вертолетом при любых погодных условиях.Соответствующую НИР мы уже провели за счет средств предприятия, разработали и утвердили у командующего ВВС технические требования к такому комплекту и готовы к выполнению ОКР. Думаю, что весь цикл работ от поставки образцов на испытания до начала серийного производства экипировки мы сможем осуществить в ближайшие два-три года.– Учитываете ли вы при проектировании боевой экипировки опыт средневековых оружейников, делавших рыцарские доспехи? Эта броня закрывала более 90% тела воина, при этом благодаря сложной, продуманной эргономике его движения не сковывались – он мог быстро передвигаться, сгибать конечности. Есть ли сегодня возможность создать подобный "доспех" из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту уже не от холодного оружия, а от стрелкового?– Эта работа планируется к проведению в рамках НИР "Легионер". В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного "скафандра", но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет.Если обратиться к истории, чтобы посадить на коня защищенного тяжелой броней средневекового рыцаря, требовалось два человека, а когда он падал, далеко не всегда мог сам встать на ноги. Появление стрелкового оружия временно сделало невозможным защитить всю поверхность тела воина на поле боя.При этом, попытки хотя бы частично "реанимировать" тему доспехов предпринимались ещё во времена Первой мировой войны. Однако технологии и материалы того времени делали такую защиту неудобной и тяжелой. В Великую Отечественную войну появились стальные нагрудники и панцири, в частности ими оснащались советские штурмовые подразделения.За минувшие с тех дней десятилетия мы значительно продвинулись вперед: если стальной нагрудник времен ВОВ не пробивался пулей со свинцовым сердечником из пистолета-пулемета МР-38/40 на дальности 25-30 метров, то наши современные бронежилеты защищают солдат при обстреле из винтовки бронебойно-зажигательными пулями с дальности 10 метров, при этом обеспечивается допустимый уровень контузионной травмы при непробитии. военнослужащего.– Как появление таких композитных "доспехов" поменяет характер современных боевых действий?– Сейчас существует несколько подходов к ведению боевых действий в далеком и не очень далеком будущем. Один подход предполагает, что люди воевать вообще не будут – вместо них боевые задачи будут выполнять роботы и дроны, которые уже сегодня массово применяются. Однако машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека". В кино его мы уже видели, и как показывает история, вся современная техника, когда-то казавшаяся фантастикой, будь то телефоны, самолеты и космические корабли, рано или поздно воплощается в реальном мире.– Какие цели ставит для себя "Армоком" на 2023 год?– Про двухкратный рост производства я уже упомянул. Главная наша цель – улучшать защиту наших воинов: пехотинцев и экипажи бронемашин мы уже оснастили. "Беззащитными" пока остаются экипажи авиации – вот этот вопрос мы и наши партнеры будем решать. Кроме того, никуда не уходит задача бронирования военной, и не только военной техники. На фронте у нас ведь действуют не только танки, но и, например, УАЗики. Такие образцы изначально гражданской техники мы тоже бронируем.И конечно стоит упомянуть, что наряду с разработкой новых изделий, необходимо модернизировать существующие серийные образцы, наращивать их производство и совершенствовать технологии.

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https://ria.ru/20221025/broneshlem-1826722092.html

https://ria.ru/20221012/perchatki-1823520763.html

https://ria.ru/20221006/legioner-1821860774.html

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https://ria.ru/20220824/rostekh-1811721114.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, безопасность, ростех, цнииточмаш, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)