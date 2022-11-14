https://ria.ru/20221114/falkov-1831283096.html
Фальков рассказал, как правильно популяризировать науку
Фальков рассказал, как правильно популяризировать науку - РИА Новости, 14.11.2022
Фальков рассказал, как правильно популяризировать науку
Премия "За верность науке" — яркий пример того, как можно и нужно популяризировать науку, доносить правдивую и проверенную информацию о научных достижениях,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:56
2022-11-14T10:56
2022-11-14T10:56
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валерий фальков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премия "За верность науке" — яркий пример того, как можно и нужно популяризировать науку, доносить правдивую и проверенную информацию о научных достижениях, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений. Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".Победители VIII Всероссийской премии "За верность науке" получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 миллиона рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".
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общество, валерий фальков, россия, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Общество, Валерий Фальков, Россия, Российская академия наук, Навигатор абитуриента, Университетская наука
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премия "За верность науке" — яркий пример того, как можно и нужно популяризировать науку, доносить правдивую и проверенную информацию о научных достижениях, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Последние годы показали нам, как важно последовательно двигаться в этом направлении и доводить до наших граждан проверенную и правдивую информацию, в том числе о научных достижениях, о ходе научных исследований в самых разных областях. Премия "За верность науке" — яркий пример того, как можно и нужно работать в этом направлении", — сказал Фальков на заседании оргкомитета премии "За верность науке".
Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.
Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
Победители VIII Всероссийской премии "За верность науке" получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 миллиона рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".