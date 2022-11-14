Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/dnr-1831265932.html
Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 127 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:13
2022-11-14T09:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831155878_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_1025be2f6ee431b4885f448515c6673c.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 127 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Himars", "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра. Выпустив 127 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Каштановое, Макеевка, Иловайск, Торез.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 56 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831155878_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_27036140afe10547bb394985a5edf04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
09:13 14.11.2022
 
Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 127 боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМестный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из пригородных районов Донецка
Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из пригородных районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из пригородных районов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 127 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Himars", "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра. Выпустив 127 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Каштановое, Макеевка, Иловайск, Торез.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 56 обстрелов со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала