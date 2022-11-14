https://ria.ru/20221114/dnr-1831265932.html

Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 127 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:13

2022-11-14T09:13

2022-11-14T09:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831155878_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_1025be2f6ee431b4885f448515c6673c.jpg

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 127 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Himars", "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра. Выпустив 127 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Каштановое, Макеевка, Иловайск, Торез.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 56 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины