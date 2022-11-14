19:42 14.11.2022 (обновлено: 19:47 14.11.2022)
Медведя Диксона из Московского зоопарка пока не пустят к бассейну
Медведя Диксона из Московского зоопарка пока не пустят в уличный вольер с бассейном
Белый медведь Диксон впервые искупался в бассейне. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Медведя Диксона из зоопарка столицы пока не пустят в уличный вольер с бассейном, так как вода не позволяет ранам зажить, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать него уникальный реабилитационный бассейн со специальной подъемной конструкцией на случай, если он не сможет плавать.
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"Выход Диксона в бассейн на время откладывается. Вода не позволяет ранам зажить, поэтому было решено пока отказаться от бассейна", - написала Акулова.
Также она отметила, что зоологи продолжают обрабатывать пролежни медведя регенерирующими средствами, благодаря которым края ран постепенно затягиваются и покрываются корочкой.
"Как только раны Диксона затянутся, его снова выпустят в уличный вольер. Многие переживают, что открывать его для обзора посетителей небезопасно для медведя. Но опасения эти напрасны, вольер максимально защищен от внешних звуков - через звукоизоляционное стекло животное не слышит людей", - добавила гендиректор зоопарка.