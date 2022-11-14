https://ria.ru/20221114/dikson-1831460156.html

Медведя Диксона из Московского зоопарка пока не пустят к бассейну

Медведя Диксона из Московского зоопарка пока не пустят к бассейну - РИА Новости, 14.11.2022

Медведя Диксона из Московского зоопарка пока не пустят к бассейну

Медведя Диксона из зоопарка столицы пока не пустят в уличный вольер с бассейном, так как вода не позволяет ранам зажить, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:42

2022-11-14T19:42

2022-11-14T19:47

светлана акулова

диксон

красноярский край

москва

московский зоопарк

россия

общество

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827529958_9:0:1360:760_1920x0_80_0_0_c5087c45894615e443f18c79d243afef.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Медведя Диксона из зоопарка столицы пока не пустят в уличный вольер с бассейном, так как вода не позволяет ранам зажить, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать него уникальный реабилитационный бассейн со специальной подъемной конструкцией на случай, если он не сможет плавать."Выход Диксона в бассейн на время откладывается. Вода не позволяет ранам зажить, поэтому было решено пока отказаться от бассейна", - написала Акулова.Также она отметила, что зоологи продолжают обрабатывать пролежни медведя регенерирующими средствами, благодаря которым края ран постепенно затягиваются и покрываются корочкой."Как только раны Диксона затянутся, его снова выпустят в уличный вольер. Многие переживают, что открывать его для обзора посетителей небезопасно для медведя. Но опасения эти напрасны, вольер максимально защищен от внешних звуков - через звукоизоляционное стекло животное не слышит людей", - добавила гендиректор зоопарка.

https://ria.ru/20221108/zoopark-1829862889.html

https://ria.ru/20221114/tigritsa-1831268310.html

диксон

красноярский край

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, диксон, красноярский край, москва, московский зоопарк, россия, общество, животные