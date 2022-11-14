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Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
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Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией
Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией
Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:52
2022-11-14T17:30
в мире
си цзиньпин
китай
сша
нато
евросоюз
джо байден
саммит g20
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом.Переговоры на полях саммита G20 на Бали в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
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в мире, си цзиньпин, китай, сша, нато, евросоюз, джо байден, саммит g20, украина, россия
В мире, Си Цзиньпин, Китай, США, НАТО, Евросоюз, Джо Байден, Саммит G20, Украина, Россия
16:52 14.11.2022 (обновлено: 17:30 14.11.2022)
 
Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией

Си Цзиньпин заявил Байдену, что надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом.
"Мы поддерживаем и надеемся на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, и в то же время рассчитываем, что США, НАТО и Евросоюз будут вести всесторонний диалог с Россией", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
Переговоры на полях саммита G20 на Бали в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:26
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
 
В миреСи ЦзиньпинКитайСШАНАТОЕвросоюзДжо БайденСаммит G20УкраинаРоссия
 
 
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