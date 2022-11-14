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Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией

Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией - РИА Новости, 14.11.2022

Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией

Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:52

2022-11-14T16:52

2022-11-14T17:30

в мире

си цзиньпин

китай

сша

нато

евросоюз

джо байден

саммит g20

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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом.Переговоры на полях саммита G20 на Бали в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827268390.html

китай

сша

украина

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в мире, си цзиньпин, китай, сша, нато, евросоюз, джо байден, саммит g20, украина, россия