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В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности - РИА Новости, 14.11.2022
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В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности
В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности - РИА Новости, 14.11.2022
В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности
Уголовное дело по факту халатности чиновников администрации города Южно-Сухокумска, организовывающих отлов бродячих собак, завели в Дагестане, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:53
2022-11-14T13:53
происшествия
южно-сухокумск
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности чиновников администрации города Южно-Сухокумска, организовывающих отлов бродячих собак, завели в Дагестане, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике.Отмечается, что следователи провели проверку после сообщений о нападении собак на людей в Южно-Сухокумске, где, по словам жителей, ситуация не меняется уже несколько лет, а в последнее время такие случаи участились."В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие обращений граждан с жалобами на стаи бродячих собак в муниципальные органы, а также все причины и условия, приведшие к случившемуся", – сообщили в СУСК.
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происшествия, южно-сухокумск, россия, республика дагестан
Происшествия, Южно-Сухокумск, Россия, Республика Дагестан
13:53 14.11.2022
 
В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности

В Дагестане завели дело о халатности чиновников после нападения бродячих собак на людей

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности чиновников администрации города Южно-Сухокумска, организовывающих отлов бродячих собак, завели в Дагестане, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике.
Отмечается, что следователи провели проверку после сообщений о нападении собак на людей в Южно-Сухокумске, где, по словам жителей, ситуация не меняется уже несколько лет, а в последнее время такие случаи участились.
"В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие обращений граждан с жалобами на стаи бродячих собак в муниципальные органы, а также все причины и условия, приведшие к случившемуся", – сообщили в СУСК.
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ПроисшествияЮжно-СухокумскРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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