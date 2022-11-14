https://ria.ru/20221114/dagestan-1831359831.html
В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности
В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности - РИА Новости, 14.11.2022
В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности
Уголовное дело по факту халатности чиновников администрации города Южно-Сухокумска, организовывающих отлов бродячих собак, завели в Дагестане, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:53
2022-11-14T13:53
2022-11-14T13:53
происшествия
южно-сухокумск
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности чиновников администрации города Южно-Сухокумска, организовывающих отлов бродячих собак, завели в Дагестане, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике.Отмечается, что следователи провели проверку после сообщений о нападении собак на людей в Южно-Сухокумске, где, по словам жителей, ситуация не меняется уже несколько лет, а в последнее время такие случаи участились."В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие обращений граждан с жалобами на стаи бродячих собак в муниципальные органы, а также все причины и условия, приведшие к случившемуся", – сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20221114/kurer-1831350476.html
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происшествия, южно-сухокумск, россия, республика дагестан
Происшествия, Южно-Сухокумск, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности
В Дагестане завели дело о халатности чиновников после нападения бродячих собак на людей
МАХАЧКАЛА, 14 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности чиновников администрации города Южно-Сухокумска, организовывающих отлов бродячих собак, завели в Дагестане, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике.
Отмечается, что следователи провели проверку после сообщений о нападении собак на людей в Южно-Сухокумске, где, по словам жителей, ситуация не меняется уже несколько лет, а в последнее время такие случаи участились.
"В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие обращений граждан с жалобами на стаи бродячих собак в муниципальные органы, а также все причины и условия, приведшие к случившемуся", – сообщили в СУСК.