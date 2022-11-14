12:28 14.11.2022 (обновлено: 12:29 14.11.2022)
В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ"
Настоятель собора в Кронштадте опроверг сообщения о создании "первого ЧВК при РПЦ"
Морской собор в Кронштадте на Якорной площади. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) заявил РИА Новости, что организация "Андреевский крест", созданная при приходе и названная в ряде СМИ якобы первой "частной военной компанией (ЧВК) при Русской православной церкви (РПЦ)", занимается только подготовкой добровольцев к выживанию в боевых условиях, всем остальным заведуют военкоматы.
Ранее издание "Блокнот" и ряд других СМИ писали, что при общине Кронштадтского Морского ставропигиального собора во имя святителя Николая Чудотворца по благословению архимандрита Алексия якобы создана "первая ЧВК при РПЦ" – общество "Андреевский крест".
"Это громко сказано – "частная военная компания". Просто люди собираются, помогают и поддерживают людей, которые желают идти добровольно на службу. Потом с военкоматом вместе готовятся и отправляют с благословением. Сейчас первый батальон отправлять будем, журналисты с ними – благословлять на добрые дела. Конечно, прихожане помогают чем могут, собирают, что надо для себя", – сказал агентству архимандрит Алексий, который также является зампредом Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Он пояснил, что "Андреевский крест" существует много лет и занимается подготовкой добровольцев и призывников к выживанию в условиях боевых действий, однако обучение обращению с оружием проводят уже военкоматы.
"Мы уже давно работаем с молодежью: подготовка идет на силу, выносливость и все прочее. Все, что связано с армейской подготовкой – оружием и всем прочим – они уже проходят ее на полигонах от военкомата. У нас есть ветераны спецназа, они могут рассказать ребятам, как выживать правильно, как перевязку сделать. Все, что нужно для бойца: как выживать и побеждать", – заключил настоятель Морского собора.