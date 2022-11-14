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В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ" - РИА Новости, 14.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221114/chvk-1831329810.html
В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ"
В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ" - РИА Новости, 14.11.2022
В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ"
Настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) заявил РИА Новости, что организация "Андреевский крест", созданная при приходе и названная РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:28
2022-11-14T12:29
религия
николай чудотворец
кронштадт
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) заявил РИА Новости, что организация "Андреевский крест", созданная при приходе и названная в ряде СМИ якобы первой "частной военной компанией (ЧВК) при Русской православной церкви (РПЦ)", занимается только подготовкой добровольцев к выживанию в боевых условиях, всем остальным заведуют военкоматы.Ранее издание "Блокнот" и ряд других СМИ писали, что при общине Кронштадтского Морского ставропигиального собора во имя святителя Николая Чудотворца по благословению архимандрита Алексия якобы создана "первая ЧВК при РПЦ" – общество "Андреевский крест"."Это громко сказано – "частная военная компания". Просто люди собираются, помогают и поддерживают людей, которые желают идти добровольно на службу. Потом с военкоматом вместе готовятся и отправляют с благословением. Сейчас первый батальон отправлять будем, журналисты с ними – благословлять на добрые дела. Конечно, прихожане помогают чем могут, собирают, что надо для себя", – сказал агентству архимандрит Алексий, который также является зампредом Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.Он пояснил, что "Андреевский крест" существует много лет и занимается подготовкой добровольцев и призывников к выживанию в условиях боевых действий, однако обучение обращению с оружием проводят уже военкоматы."Мы уже давно работаем с молодежью: подготовка идет на силу, выносливость и все прочее. Все, что связано с армейской подготовкой – оружием и всем прочим – они уже проходят ее на полигонах от военкомата. У нас есть ветераны спецназа, они могут рассказать ребятам, как выживать правильно, как перевязку сделать. Все, что нужно для бойца: как выживать и побеждать", – заключил настоятель Морского собора.
https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html
https://ria.ru/20221112/naemniki-1831034311.html
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николай чудотворец, кронштадт, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Николай Чудотворец, Кронштадт, Русская православная церковь, Московский Патриархат
12:28 14.11.2022 (обновлено: 12:29 14.11.2022)
 
В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ"

Настоятель собора в Кронштадте опроверг сообщения о создании "первого ЧВК при РПЦ"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМорской собор в Кронштадте на Якорной площади
Морской собор в Кронштадте на Якорной площади - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Морской собор в Кронштадте на Якорной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) заявил РИА Новости, что организация "Андреевский крест", созданная при приходе и названная в ряде СМИ якобы первой "частной военной компанией (ЧВК) при Русской православной церкви (РПЦ)", занимается только подготовкой добровольцев к выживанию в боевых условиях, всем остальным заведуют военкоматы.
Ранее издание "Блокнот" и ряд других СМИ писали, что при общине Кронштадтского Морского ставропигиального собора во имя святителя Николая Чудотворца по благословению архимандрита Алексия якобы создана "первая ЧВК при РПЦ" – общество "Андреевский крест".
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"Это громко сказано – "частная военная компания". Просто люди собираются, помогают и поддерживают людей, которые желают идти добровольно на службу. Потом с военкоматом вместе готовятся и отправляют с благословением. Сейчас первый батальон отправлять будем, журналисты с ними – благословлять на добрые дела. Конечно, прихожане помогают чем могут, собирают, что надо для себя", – сказал агентству архимандрит Алексий, который также является зампредом Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Он пояснил, что "Андреевский крест" существует много лет и занимается подготовкой добровольцев и призывников к выживанию в условиях боевых действий, однако обучение обращению с оружием проводят уже военкоматы.
"Мы уже давно работаем с молодежью: подготовка идет на силу, выносливость и все прочее. Все, что связано с армейской подготовкой – оружием и всем прочим – они уже проходят ее на полигонах от военкомата. У нас есть ветераны спецназа, они могут рассказать ребятам, как выживать правильно, как перевязку сделать. Все, что нужно для бойца: как выживать и побеждать", – заключил настоятель Морского собора.
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РелигияНиколай ЧудотворецКронштадтРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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