https://ria.ru/20221114/chvk-1831329810.html

В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ"

В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ" - РИА Новости, 14.11.2022

В Кронштадте опровергли сообщения о создании "ЧВК при РПЦ"

Настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) заявил РИА Новости, что организация "Андреевский крест", созданная при приходе и названная РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:28

2022-11-14T12:28

2022-11-14T12:29

религия

николай чудотворец

кронштадт

русская православная церковь

московский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152102/15/1521021527_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_49096f995dda60e3bf08c993c7ed629d.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) заявил РИА Новости, что организация "Андреевский крест", созданная при приходе и названная в ряде СМИ якобы первой "частной военной компанией (ЧВК) при Русской православной церкви (РПЦ)", занимается только подготовкой добровольцев к выживанию в боевых условиях, всем остальным заведуют военкоматы.Ранее издание "Блокнот" и ряд других СМИ писали, что при общине Кронштадтского Морского ставропигиального собора во имя святителя Николая Чудотворца по благословению архимандрита Алексия якобы создана "первая ЧВК при РПЦ" – общество "Андреевский крест"."Это громко сказано – "частная военная компания". Просто люди собираются, помогают и поддерживают людей, которые желают идти добровольно на службу. Потом с военкоматом вместе готовятся и отправляют с благословением. Сейчас первый батальон отправлять будем, журналисты с ними – благословлять на добрые дела. Конечно, прихожане помогают чем могут, собирают, что надо для себя", – сказал агентству архимандрит Алексий, который также является зампредом Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.Он пояснил, что "Андреевский крест" существует много лет и занимается подготовкой добровольцев и призывников к выживанию в условиях боевых действий, однако обучение обращению с оружием проводят уже военкоматы."Мы уже давно работаем с молодежью: подготовка идет на силу, выносливость и все прочее. Все, что связано с армейской подготовкой – оружием и всем прочим – они уже проходят ее на полигонах от военкомата. У нас есть ветераны спецназа, они могут рассказать ребятам, как выживать правильно, как перевязку сделать. Все, что нужно для бойца: как выживать и побеждать", – заключил настоятель Морского собора.

https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html

https://ria.ru/20221112/naemniki-1831034311.html

кронштадт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай чудотворец, кронштадт, русская православная церковь, московский патриархат