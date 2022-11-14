https://ria.ru/20221114/arkhangelsk-1831459061.html

В малых городах Архангельской области создают современную городскую среду

В малых городах Архангельской области создают современную городскую среду - РИА Новости, 14.11.2022

В малых городах Архангельской области создают современную городскую среду

Реализация проектов – победителей всероссийского конкурса благоустройства, которые позволят создать комфортную городскую среду в небольших населенных пунктах,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:35

2022-11-14T19:35

2022-11-14T19:35

архангельская область

общество

вельск

мезень

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Реализация проектов – победителей всероссийского конкурса благоустройства, которые позволят создать комфортную городскую среду в небольших населенных пунктах, завершается в городах Вельске и Мезени Архангельской области, сообщила пресс-служба правительства региона."В городах Вельск и Мезень подходят к завершению работы по благоустройству в рамках проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания современной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году", - говорится в сообщении.В декабре этого года строители должны полностью завершить работы по проекту "Мезень: возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень". На этой общественной территории подрядная организация выполняет благоустройство центральной городской площади, молодежного парка и сквера у районного Дома культуры.Как сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания под руководством губернатора Александра Цыбульского министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, на сегодняшний день готовность объекта составляет 95 процентов."Все земляные работы по благоустройству завершены, осталось установить шесть торговых павильонов, подключить видеонаблюдение, подсветку букв "Мезень" и установить амфитеатр. Планируем к 15 декабря все эти работы завершить", – рассказал Поташев, слова которого приводит пресс-служба.По данным правительства региона, в высокой степени готовности также находится проект "Новый Старый Форштадт", который реализуется в Вельске на улице Дзержинского. В августе, губернатор во время рабочей поездки в Вельский район побывал на объекте, поручив руководству областного профильного министерства строго контролировать не только качество выполняемых подрядной организацией работ, но и соответствие их утвержденному графику.Дизайн-проектом предусмотрено создание современного городского пространства и всесезонной площадки для организации культурно-массовых мероприятий, а также мест для отдыха горожан и гостей райцентра."В Вельске на сегодняшний день все работы по благоустройству также завершены. Осталось установить малые архитектурные формы: леерные ограждения вдоль дороги, скамейки, урны и детское оборудование. Полностью завершить благоустройство планируем к середине декабря", – отметил Поташев.

https://ria.ru/20221019/kotlas-1825220270.html

https://ria.ru/20221026/oplata-1826885307.html

вельск

мезень

архангельская область

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общество, вельск, мезень, архангельская область, александр цыбульский