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Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
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Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ
Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ
Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников - около 3% от корпоративного штаба компании, сообщает газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:49
2022-11-14T19:49
технологии
илон маск
тим кук
сша
канада
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apple
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников - около 3% от корпоративного штаба компании, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники."Amazon планирует уволить около 10 тысяч человек, занимающих корпоративные и технологические должности, начиная уже на этой неделе", - пишет газета, ссылаясь на источники. Отмечается, что эта мера станет крупнейшим сокращением рабочих мест в истории компании.Цитируя источники, The New York Times пишет, что сокращения будут сосредоточены в отделе по производству устройств, включая голосового помощника Alexa, а также в подразделении розничной торговли и в отделе кадров. Тем не менее, газета отмечает, что окончательное число сотрудников, подлежащих сокращению, пока остается неопределенным, но если оно действительно составит около 10 тысяч, то это составит примерно 3% корпоративных сотрудников Amazon.Кроме того, по данным The New York Times, в последние месяцы Amazon закрыла или сократила ряд других проектов, включая Amazon Care - сервис по оказанию неотложной медицинской помощи, Scout - сервис для доставки товаров на дом, и Fabric.com - дочерняя компания, которая продавала швейные принадлежности в течение трех десятилетий.Газета пишет, что еще недавно компания боролась за сохранение своих сотрудников - отмечается, что в начале года онлайн-ритейлер более чем вдвое увеличил лимит денежной компенсации для своих технических работников, ссылаясь на "особенно конкурентный рынок труда".В начале месяца старший вице-президент по персоналу и технологиям Amazon Бэт Галетти (Beth Galetti) сообщала, что ритейлер временно приостановил наем корпоративных сотрудников. Кроме того, сообщалось, что новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в своей компании, что составляет половину общей численности персонала. Помимо этого, руководитель Apple Тим Кук сказал в интервью CBS, что его компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
https://ria.ru/20221018/amazon-1824826338.html
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технологии, илон маск, тим кук, сша, канада, китай, apple, twitter
Технологии, Илон Маск, Тим Кук, США, Канада, Китай, Apple, Twitter
19:49 14.11.2022
 
Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ

NYT: онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в медиабанкЛоготип Amazon
Логотип Amazon - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Джина Мун
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников - около 3% от корпоративного штаба компании, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Amazon планирует уволить около 10 тысяч человек, занимающих корпоративные и технологические должности, начиная уже на этой неделе", - пишет газета, ссылаясь на источники. Отмечается, что эта мера станет крупнейшим сокращением рабочих мест в истории компании.
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Цитируя источники, The New York Times пишет, что сокращения будут сосредоточены в отделе по производству устройств, включая голосового помощника Alexa, а также в подразделении розничной торговли и в отделе кадров. Тем не менее, газета отмечает, что окончательное число сотрудников, подлежащих сокращению, пока остается неопределенным, но если оно действительно составит около 10 тысяч, то это составит примерно 3% корпоративных сотрудников Amazon.
Кроме того, по данным The New York Times, в последние месяцы Amazon закрыла или сократила ряд других проектов, включая Amazon Care - сервис по оказанию неотложной медицинской помощи, Scout - сервис для доставки товаров на дом, и Fabric.com - дочерняя компания, которая продавала швейные принадлежности в течение трех десятилетий.
Газета пишет, что еще недавно компания боролась за сохранение своих сотрудников - отмечается, что в начале года онлайн-ритейлер более чем вдвое увеличил лимит денежной компенсации для своих технических работников, ссылаясь на "особенно конкурентный рынок труда".
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В начале месяца старший вице-президент по персоналу и технологиям Amazon Бэт Галетти (Beth Galetti) сообщала, что ритейлер временно приостановил наем корпоративных сотрудников. Кроме того, сообщалось, что новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в своей компании, что составляет половину общей численности персонала. Помимо этого, руководитель Apple Тим Кук сказал в интервью CBS, что его компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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