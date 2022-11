https://ria.ru/20221114/amazon-1831461114.html

Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ

Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022

Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, пишут СМИ

Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников - около 3% от корпоративного штаба компании, сообщает газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:49

2022-11-14T19:49

2022-11-14T19:49

технологии

илон маск

тим кук

сша

канада

китай

apple

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/39/1514293941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8b92f2bb035f78d485330be7f52fdc1.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников - около 3% от корпоративного штаба компании, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники."Amazon планирует уволить около 10 тысяч человек, занимающих корпоративные и технологические должности, начиная уже на этой неделе", - пишет газета, ссылаясь на источники. Отмечается, что эта мера станет крупнейшим сокращением рабочих мест в истории компании.Цитируя источники, The New York Times пишет, что сокращения будут сосредоточены в отделе по производству устройств, включая голосового помощника Alexa, а также в подразделении розничной торговли и в отделе кадров. Тем не менее, газета отмечает, что окончательное число сотрудников, подлежащих сокращению, пока остается неопределенным, но если оно действительно составит около 10 тысяч, то это составит примерно 3% корпоративных сотрудников Amazon.Кроме того, по данным The New York Times, в последние месяцы Amazon закрыла или сократила ряд других проектов, включая Amazon Care - сервис по оказанию неотложной медицинской помощи, Scout - сервис для доставки товаров на дом, и Fabric.com - дочерняя компания, которая продавала швейные принадлежности в течение трех десятилетий.Газета пишет, что еще недавно компания боролась за сохранение своих сотрудников - отмечается, что в начале года онлайн-ритейлер более чем вдвое увеличил лимит денежной компенсации для своих технических работников, ссылаясь на "особенно конкурентный рынок труда".В начале месяца старший вице-президент по персоналу и технологиям Amazon Бэт Галетти (Beth Galetti) сообщала, что ритейлер временно приостановил наем корпоративных сотрудников. Кроме того, сообщалось, что новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в своей компании, что составляет половину общей численности персонала. Помимо этого, руководитель Apple Тим Кук сказал в интервью CBS, что его компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

https://ria.ru/20221018/amazon-1824826338.html

https://ria.ru/20221109/sokrascheniya-1830104143.html

https://ria.ru/20221107/twitter-1829645885.html

сша

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, тим кук, сша, канада, китай, apple, twitter