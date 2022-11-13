https://ria.ru/20221113/zemletryasenie-1831152930.html
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 13.11.2022
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:12
2022-11-13T12:12
2022-11-13T12:12
происшествия
елена семенова
шикотан
российская академия наук
сахалин
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрированы 13 ноября в 19.16 (11.16 мск). Эпицентр располагался в 78 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 45 километров, – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника агентства, подземные толчки силой до 3 баллов могли ощутить жители указанного острова.
https://ria.ru/20221111/zemletryasenie-1830790558.html
шикотан
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена семенова, шикотан, российская академия наук, сахалин, землетрясение
Происшествия, Елена Семенова, Шикотан, Российская академия наук, Сахалин, Землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Геофизическая служба РАН: землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Курил