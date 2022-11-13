https://ria.ru/20221113/zemletryasenie-1831152930.html

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 13.11.2022

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T12:12

2022-11-13T12:12

2022-11-13T12:12

происшествия

елена семенова

шикотан

российская академия наук

сахалин

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрированы 13 ноября в 19.16 (11.16 мск). Эпицентр располагался в 78 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 45 километров, – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника агентства, подземные толчки силой до 3 баллов могли ощутить жители указанного острова.

https://ria.ru/20221111/zemletryasenie-1830790558.html

шикотан

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена семенова, шикотан, российская академия наук, сахалин, землетрясение