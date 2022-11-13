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В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу - РИА Новости, 13.11.2022
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В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу
В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу - РИА Новости, 13.11.2022
В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу
Пьяного водителя микроавтобуса, задавившего женщину на переходе в Подмосковье, заключили под стражу до 10 января 2023 года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:29
2022-11-13T15:29
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
дмитров
ростовская область
peugeot 3008
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пьяного водителя микроавтобуса, задавившего женщину на переходе в Подмосковье, заключили под стражу до 10 января 2023 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу около 7.00 на улице Маркова в подмосковном Дмитрове. По предварительным данным, нетрезвый водитель микроавтобуса Peugeot сбил женщину 1975 года рождения, которая находилась на пешеходной зоне. Женщина погибла на месте, а водитель сбежал. Вскоре полицейские задержали подозреваемого - жителя Ростовской области, 1975 года рождения."С учетом позиции Дмитровской городской прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2023 года", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
дмитров
ростовская область
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), дмитров, ростовская область, peugeot 3008
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Ростовская область, Peugeot 3008
15:29 13.11.2022
 
В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу

В Подмосковье пьяного водителя микроавтобуса, задавившего женщину, заключат под стражу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пьяного водителя микроавтобуса, задавившего женщину на переходе в Подмосковье, заключили под стражу до 10 января 2023 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу около 7.00 на улице Маркова в подмосковном Дмитрове. По предварительным данным, нетрезвый водитель микроавтобуса Peugeot сбил женщину 1975 года рождения, которая находилась на пешеходной зоне. Женщина погибла на месте, а водитель сбежал. Вскоре полицейские задержали подозреваемого - жителя Ростовской области, 1975 года рождения.
"С учетом позиции Дмитровской городской прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Автомобильная авария - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ДмитровРостовская областьPeugeot 3008
 
 
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