https://ria.ru/20221113/zaklyuchenie-1831172558.html

В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу

В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу - РИА Новости, 13.11.2022

В Подмосковье пьяного водителя, задавившего женщину, заключат под стражу

Пьяного водителя микроавтобуса, задавившего женщину на переходе в Подмосковье, заключили под стражу до 10 января 2023 года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:29

2022-11-13T15:29

2022-11-13T15:29

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

дмитров

ростовская область

peugeot 3008

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пьяного водителя микроавтобуса, задавившего женщину на переходе в Подмосковье, заключили под стражу до 10 января 2023 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу около 7.00 на улице Маркова в подмосковном Дмитрове. По предварительным данным, нетрезвый водитель микроавтобуса Peugeot сбил женщину 1975 года рождения, которая находилась на пешеходной зоне. Женщина погибла на месте, а водитель сбежал. Вскоре полицейские задержали подозреваемого - жителя Ростовской области, 1975 года рождения."С учетом позиции Дмитровской городской прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221110/spbpu-1830275454.html

московская область (подмосковье)

дмитров

ростовская область

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