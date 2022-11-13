20:35 13.11.2022 (обновлено: 23:34 13.11.2022)
Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула как теракт
Вице-президент Турции Октай заявил, что власти расценивают взрыв в Стамбуле как теракт
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина, заявил вице-президент страны Фуат Октай.
"По нашим оценкам, это был террористический акт, в результате которого нападавший, которым, по нашим оценкам, была женщина, привел в действие бомбу", — сказал он.
Чиновник также сообщил, что число пострадавших в ЧП достигло 81, два человека находятся в тяжелом состоянии.
"Мы дойдем до конца, кто бы ни стоял за этими инцидентами, даже если он уедет на другой конец света. Мы привлечем их к ответственности любой ценой, Турция больше не прежняя Турция. Инцидент в короткие сроки будет расследован", — подытожил Октай.
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
3 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
1 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
2 из 3
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
3 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Как позднее сообщил телеканал TRT Haber, силовики начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей, разместивших провокационные посты после инцидента.
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.
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