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Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула как теракт

Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула как теракт - РИА Новости, 13.11.2022

Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула как теракт

Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина, заявил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T20:35

2022-11-13T20:35

2022-11-13T23:34

в мире

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стамбул

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина, заявил вице-президент страны Фуат Октай.Чиновник также сообщил, что число пострадавших в ЧП достигло 81, два человека находятся в тяжелом состоянии."Мы дойдем до конца, кто бы ни стоял за этими инцидентами, даже если он уедет на другой конец света. Мы привлечем их к ответственности любой ценой, Турция больше не прежняя Турция. Инцидент в короткие сроки будет расследован", — подытожил Октай.Как позднее сообщил телеканал TRT Haber, силовики начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей, разместивших провокационные посты после инцидента.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.

https://ria.ru/20211014/terakty-1754587952.html

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